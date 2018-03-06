حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ووالده الشيخ حمد بن خليفة مساء الثلاثاء المباراة التي جمعت نادي باريس سان جيرمان بنظيره ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أمير قطر ووالده يتابعان قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ووالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مباراة نادي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
أمير قطر ووالده يتابعان قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
وجلس بمعية الشيخ تميم ووالده نجم المستديرة الانجليزي السابق ديفيد بيكهام الذي تلقى دعوة من رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي لحضور اللقاء.
وشهدت مدرجات ملعب حديقة الأمراء حضورا قويا لنجوم كرة القدم القدامى، إضافة إلى عدد من رجال السياسة الحاليين والقدامى.
وكان في مقدمة الجمهور السير أليكس فيرغسون، المدير الفني التاريخي لنادي مانشستر يونايتد، إضافة إلى اللاعب رونالدو نازاريو أسطورة ريال مدريد، والفرنسي ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي.
ومن المنتظر أن يلتقي الأمير القطري كلا من نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، رئيسي فرنسا السابقين، بالإضافة إلى إدواردو فيليب رئيس الوزراء الفرنسي الحالي.
وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على ضيفه بهدفين مقابل هدف واحد.
الملكي كان السباق إلى التهديف عن طريق نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني. وأكمل باريس سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط ماركو فيراتي في الدقيقة 66.
ورغم النقص العددي نجح ادينسون كافاني في معادلة الكفة في الدقيقة 71، قبل أن يضيف لاعب الريال كاسيميرو الهدف الثاني.
وبهذا الفوز حجز حامل اللقب مكانه في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا متفوقا بنتيجة إجمالية خمسة مقابل اثنين، متفوقا على مضيف غاب عنه نجمه البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.
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