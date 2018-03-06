نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا شريط فيديو على حسابه في تويتر يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وهما يستعرضان مهارتهما في اللعب بالكرة في قصر الكرملين بموسكو.
شاهد: بوتين يستعرض مهاراته في مداعبة كرة القدم
الفيديو أظهر البعض من نجوم كرة قدم وهم يستعرضون مهاراتهم كالإنجليزي واين روني والبرازيلي كريستيانو رونالدو.
شاهد: بوتين يستعرض مهاراته في مداعبة كرة القدم
الفيديو ضم كذلك عددا من نجوم كرة قدم وهم يستعرضون مهاراتهم في اللعب على غرار الإنجليزي واين روني والبرازيلي كريستيانو رونالدو والمكسيكي خورخي كامبوس والنيجيري أوكوشا وهاري كين الأسترالي وعدد آخر من اللاعبين.
اللاعبون داعبوا الكرة للوصول إلى 100 نطة تمثل عدد الأيام التي تفصل عن مونديال روسيا 2018.