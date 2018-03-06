قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عملية "التطهير العرقي" تتواصل ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار بعد أكثر من ستة أشهر على هجمات لمسلحين أعقبتها حملة للجيش أدت إلى فرار قرابة 700 ألف شخص إلى بنغلادش.
الأمم المتحدة: التطهير العرقي متواصل ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
مسؤول بالأمم المتحدة يقول التطهير العرقي يتواصل ضد المسلمين في ميانمار
الأمم المتحدة: التطهير العرقي متواصل ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
وقال مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جيلمور بعد زيارة استمرت أربعة أيام لمخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار في بنغلادش "التطهير العرقي للروهينغا في ميانمار يتواصل. لا أعتقد أن بوسعنا استخلاص أي استنتاجات أخرى مما رأيته وسمعته في كوكس بازار".
وأضاف في بيان "يبدو أن العنف الواسع النطاق والمنهجي ضد الروهينغا يتواصل".
وتابع "طبيعة العنف تغيرت من حملة إراقة الدماء الجنونية والاغتصاب الجماعي العام الماضي إلى حملة ترهيب وتجويع قسري أقل حدة تستهدف على ما يبدو فرار بقية الروهينغا من ديارهم واللجوء إلى بنغلادش".
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