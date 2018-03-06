ألقت أمواج البحر على ساحل مدينة رامسغايت جنوب شرقي أنكلترا آلاف نجوم البحر النافقة، وذلك في أعقاب تتالي أيام من البرد القارس، انخفضت خلالها درجات الحرارة إلى أقل من الصفر بين 27 فبراير و3 آذار الجاري، رافقها هبوب العواصف الشديدة. ولوحظ وجود أسماك أخرى نافقة مثل سرطان البحر والسلطعون. وتقول منظمة المحافظة على الحياة البحرية في المملكة المتحدة، إن مزيجا من البرد القارس والعمق الذي اخترقته العواصف البحرية، هو الذي تسبب في نفوق تلك الكائنات.
نفوق آلاف نجوم البحر على ساحل شرقي انكلترا
نفوق هذه الكائنات يعود إلى برودة الطقس وتغير المناخ بحسب خبراء.
نفوق آلاف نجوم البحر على ساحل شرقي انكلترا