يحث مأوىً للمشردين، في بودابست بالمجر، الناس على التبرع للفقراء بملابس داخلية متنوعة بدلاً من إرسال الورود والأزهار لمحبيهم.
ملابس داخلية بدلاً من الورود في اليوم العالمي للمرأة
يحث مأوىً للمشردين في بودابست الناس على التبرع للفقراء بملابس تحتية متنوعة بدلاً من إرسال الورود والأزهار لمحبيهم.
ملابس داخلية بدلاً من الورود في اليوم العالمي للمرأة
والمعني بهذا العرض هم جميع من يخططون للتخلص من ملابسهم الداخلية، وخاصة النساء منها.
ومع أن المأوى يرحب بجميع ما هو متوفر من قطع الثياب المستعملة مهما كان نوعها، كنزات صوفية كانت أم سراويل أم معاطف. لكن لا يعني هذا بالضرورة أن تلك القطع الخارجية هي كل ما يحتاجه الفقراء، فهم أيضا بحاجة لثياب داخلية مختلفة.
تقول كاتالين داروكزي العاملة في منظمة غير حكومية "في الشتاء تحتاج النساء بشكل دائم للعديد من الثياب الداخلية كالكولونات والسراويل التحتية والكلسات الطويلة وحمالات الصدر المريحة، ولا يحصلن عليها أغلب الأحيان".
واحتفالاً بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، تقوم جمعية مترجمي بودابست "إسبيل" بتنظيم تبرعات للنسوة المشردات تحتوي على تشكيلة من الثياب الداخلية النسائية، لإرسالها إلى دور رعاية النساء المشردات في المجر.