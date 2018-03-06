قالت منظمة اليونيسيف إن ما لا يقل عن 1000 طفل قتلوا في سوريا منذ بداية العام.
اليونسيف: ما لا يقل عن ألف طفل قتلوا في سوريا في 2018
اليونسيف: ما لا يقل عن ألف طفل قتلوا في سوريا في 2018
اليونسيف: ما لا يقل عن ألف طفل قتلوا في سوريا في 2018
وذكر مسؤول في المنظمة الأممية أن العيش تحت الأرض أصبح هو المعتاد في الغوطة الشرقية
وأضاف "بعض الأسر في الغوطة تعيش في مخابئ تحت الأرض منذ أربعة أسابيع وبعض المخابئ بها 200 شخص".
وأهتزت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لتداول بعض النشطاء صور تظهر جثماني طفلين وضعا في كفنين عليهما شعار مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي تدخل مساعدات إلى سكان الغوطة.
قافلة أممية جديدة للغوطة
هذا ذكرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنها تعتزم إرسال قافلة مساعدات أخرى لمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا يوم الخميس بعدما لم تستطع 14 من 16 شاحنة إفراغ حمولتها بالكامل أمس الاثنين بسبب قصف مدينة دوما.
وقال ينس لايركه من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة صحفية اليوم "بعد نحو تسع ساعات في الداخل، تم اتخاذ قرار بالمغادرة لأسباب أمنية وتجنب المخاطرة بسلامة الفرق الإنسانية على الأرض".
وأفاد كريستوف بوليراك من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن العيش تحت الأرض أصبح هو المعتاد في الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة ويقطنه نحو 400 ألف شخص، مع إقامة بعض الأسر خلال الشهر المنصرم في الأقبية التي كان بعضها يؤوي 200 شخص.
وأضاف أن ما لا يقل عن ألف طفل قتلوا في أنحاء سوريا منذ بداية العام.
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