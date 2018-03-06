أزال عمال يوم الاثنين اسم ترامب من على فندق ترامب اوشن كلوب انترناشونال هوتيل آند تاور في بنما سيتي بعدما تبين أن منظمة ترامب ستفقد السيطرة على إدارة العقار في نزاع تجاري مرير.
شاهد: إزالة أسم ترامب من على فندق في بنما بعد نزاع قانوني
عمال يزيلون اسم ترامب من على فندق في بنما في نزاع على عقار
شاهد: إزالة أسم ترامب من على فندق في بنما بعد نزاع قانوني
وقال أورستس فينكتيليس، مالك فندق ترامب الذي كان يخوض معركة قانونية لطرد فريق إدارة الفندق التابع لمنظمة ترامب، إن محكمة حسمت النزاع.
وقال دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل "اليوم، تمت تسوية هذا النزاع من خلال القضاة والسلطات في هذا البلد".
وتابع قائلا "اليوم، بنما جعلتنا نشعر بالفخر".
ولم ترد منظمة ترامب ولا السلطات القانونية في بنما على طلبات للتعليق.
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