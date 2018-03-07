"أنا الرب، أنا الرب، أنا الرب" هي الكلمات التي أدت إلى اعتقال سيدة كانت مسافرة على متن طائرة تابعة لشركة "سكاي ويست" للطيران.
مسافرة تحاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب
المسافرة حاولت فتح باب الطائرة أثناء الرحلة الرابطة بين مدينتي سان فرانسيسكو وبويزي في الولايات المتحدة الامريكية.
مسافرة تحاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب
المسافرة حاولت فتح باب الطائرة أثناء الرحلة الرابطة بين مدينتي سان فرانسيسكو وبويزي في الولايات المتحدة الامريكية.
وأظهر شريط فيديو المسافرة وهي في حالة هيستيريا وتصرخ "انا الرب" وأحدثت حالة من الفوضى بين المسافرين الـ 73 .
وقام رجال الأمن داخل الطائرة بالسيطرة على المسافرة المضطربة وربطوا يديها وقدميها.
وبعد هبوط الطائرة في مطار بويزي تم عرض المسافرة على طبيب للتأكد من سلامتها العقلية.
وقال متحدث باسم شرطة مدينة بويزي، بأنه سيقدم تقريرا عن الحادث للمدعي العام المحلي، من أجل إقرار ما إذا كان سيوقع أية غرامات مالية على المرأة أم لا، وان الشرطة الفدرالية قد تفتح تحقيقا لمعرفة تفاصيل هذه الحادثة الغريبة.
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