ظهر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل مصور حديث نشرته مجموعة "سايت" الأمريكية لرصد المواقع الإرهابية والتنظيمات المسلحة يدعو فيه المسلمين في المغرب العربي إلى قتال الجنود الفرنسيين في منطقة الساحل الإفريقي.
الظواهري يوجه رسالة جديدة للمسلمين في المغرب العربي
الشريط المصور لم يحمل تاريخ التسجيل ولم يشر خليفة اسامة بن لادن في كلمته الى هجمات واغادوغو الاخيرة التي تبنتها "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" التي تنشط في مالي.
الظواهري يوجه رسالة جديدة للمسلمين في المغرب العربي
الشريط الذي عنون بـ "فرنسا عادت يا أحفاد الأسود" يُظهر زعيم التنظيم وهو يتحدث لمدة 7 دقائق.
الشريط المصور لم يحمل تاريخ التسجيل ولم يشر خليفة اسامة بن لادن في كلمته الى هجمات واغادوغو الاخيرة التي تبنتها "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" التي تنشط في مالي.
وقال الظواهري في الشريط المصور "هؤلاء من قاتلهم آباؤكم وقتلوهم وطردوهم، ها قد عادوا ليقتلوا اخوانكم المسلمين ويطردونهم، ويذكرونكم بأنكم ما زلتم تحت احتلالهم وقهرهم"، وأضاف الظواهري في إشارة إلى ثورات الربيع العربي "الفساد القديم عاد أشد ضراوة".
ويأتي هذا التسجيل وإن لم يتم تحديد مصداقيته وتاريخه أياما قليلة بعد الاعتداء الذي استهدف السفارة الفرنسية ورئاسة الاركان العامة لجيش بوركينا فاسو بواغادوغو.
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الهجوم المزدوج خلف 7 قتلى وأكثر من 80 جريحا في صفوف قوات الامن كما قتل 9 عناصر مسلحة.
وكان الظواهري قد ظهر في تسجيل آخر كشفت عنه مجموعة سايت الأمريكية في شهر فبراير/ شباط المنصرم تضمن رسالة إلى المسلمين في سوريا.
وقال الظواهري في هذا التسجيل أنه يتوجه بعيدا عن كل اعتبارات تنظيمية او سياسية.
ونتشر فرنسا نحو 000 4 جندي في منطقة الساحل كجزء من عملية برخان التي تحارب التنظيمات المسلحة في المنطقة وتدعم قوات بلدان مجموعة الخمسة في الساحل، بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.