فاجأت المطربة الجزائرية فلة عبابسة المعروفة في العالم العربي بفلة الجزائرية جمهورها وأعلنت اعتزالها الفن والغناء الثلاثاء خلال حلولها ضيفة على برنامج تلفزيوني جزائري.
فلة الجزائرية تعتزل الغناء بسبب التهميش وعدم الإعتراف
فلة الجزائرية أو فلة عبابسة نجلة الفنان اللجزائري الكبير عبد الحميد عبابسة عاشت لمدة طويلة في الجزائر ثم قررت الرحيل إلى مصر ولبنان قبل ان تعود إلى الجزائر وتعلن اعتزالها الفن نهائيا.
فلة الجزائرية تعتزل الغناء بسبب التهميش وعدم الإعتراف
وأرجعت فلة أسباب اعتزالها وهي تزرف الدموع إلى التهميش وعدم الإعتراف الذي لطالما عانت منه في الجزائر بعض البلدان العربية حيث استقرت.
وأشارت فلة الى انها ستمتهن التجارة والأعمال مستقبلا وأنها ستهتم أكثر بنفسها وصحتها والأشياء الهامة في حياتها.
وسبق وان اشتكت فلة سليلة عائلة عبابسة الفنية من التهميش الذي وقعت ضحيته في العديد من المناسبات غير ان ذلك لم يغير من الواقع.
فلة الجزائرية هي نجلة عميد الأغنية البدوية عبد الحميد عبابسة، قدمت عدداً كبيراً من الأعمال الفنية التي نالت شهرة واسعة في الجزائر والعالم العربي تجسدت في ألبومات وأغاني طربية ومن التراث الجزائري والمغاربي بصفة عامة بمختلف طبوعه.
ومن بين أجمل ما غنت فلة "تحدث معاك يا قلبي وتشكرات وأهل المغنى وولا حتى ثانية وكي اليوم وأنا جزائرية وغيرها. كنا غنت فلة إلى جانب العديد من النجوم العرب كوليد توفيق وزين شاكر وعادل العراقي وسمير تومي وشاب أنور وغيرهم.
وحاولت فلة أن تحقق ما حققته أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية على المستوى العربي غير أنها لم تستطع ذلك بالرغم من صورتها الرخيم والمميز.