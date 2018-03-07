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إيران

سنتان سجنا لإيرانية خلعت حجابها

المرأة خلعت الحجاب ضمن موجة احتجاجات من عديد الإيرانيات ضد فرض ارتدائه.

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سنتان سجنا لإيرانية خلعت حجابها

سنتان سجنا لإيرانية خلعت حجابها
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أفاد موقع ميزان الإخباري التابع لوزارة العدل الإيرانية أنه حكم على امرأة نزعت حجابها علنا، بالسجن 24 وعشرين شهرا منها ثلاثة أشهر نافذة. وقد نزعت المرأة الحجاب احتجاجا على فرض لباسه في بلادها.

ولم يكشف مدعي عام طهران عباس جعفري دولة أبادي الذي أعلن الحكم عن هوية المرأة، ولكنه قال إنه سيقوم باستئناف الحكم، حسب ما جاء في الموقع.

وجاء على لسان دولة أبادي أن المرأة المدانة شجعت الفساد الأخلاقي بين العامة، منتقدا خاصة صفة تأجيل التنفيذ الكامل للعقوبة المفروضة، وأضاف القول إن النيابة العمومية ستطالب بعقوبة السجن الكامل مدة سنتين.

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