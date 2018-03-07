انتقدت جماعات إسلامية ونشطاء في إندونيسيا الأربعاء جامعة حكومية بعد منعها الطالبات من ارتداء النقاب بسبب مخاوف من انتشار الفكر المتشدد في الحرم الجامعي.
جامعة حكومية تحظر ارتداء النقاب
قالت الجامعة الإسلامية الحكومية في مدينة يوجياكرتا بجزيرة جاوة إن لديها 41 طالبة يرتدين النقاب وستعرض عليهن جلسات للمشورة وستطلب منهن في النهاية التخلي عن النقاب إذا أردن مواصلة الدراسة.
جامعة حكومية تحظر ارتداء النقاب
وقالت الجامعة الإسلامية الحكومية في مدينة يوجياكرتا بجزيرة جاوة إن لديها 41 طالبة يرتدين النقاب وستعرض عليهن جلسات للمشورة وستطلب منهن في النهاية التخلي عن النقاب إذا أردن مواصلة الدراسة.
وقالت جبهة المدافعين عن الإسلام، وهي جماعة محافظة تقوم بحملات مضادة لأنشطة تعتبرها غير إسلامية، في بيان إن هذه السياسة "ليست منطقية" وتتعارض مع جهود الدولة للحفاظ على التنوع.
ونددت الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة لطيفة ويدوري بما وصفته بأنه تقييد لحرية النساء في ارتداء ما يردن وقالت "ارتداء النقاب اختيار ولا يمكننا التدخل في اختيارهن وحريتهن".
من جهتها أكد رئيس الجامعة يوديان وحيودي إن التطرف يقوض التعليم وإن النقاب مثال على التشدد.
وأضاف "الطالبات اللائي يرتدين النقاب والجماعات المتطرفة تعرقل العملية التعليمية".
وتابع قائلا "إننا نضع الإسلام المعتدل في المقدمة"، مضيفا أن هذه السياسة "تحرك وقائي لإنقاذ الطلاب".
وتعد إندونيسيا أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، وأغلبهم معتدلون. لكنها شهدت في الآونة الأخيرة ظهور تفسيرات أكثر تشددا للدين وهو ما يراه كثيرون تهديدا لسمعة إندونيسيا الراسخة كبلد للتسامح والتنوع ديني.
وكان مسح أجري في الآونة الأخيرة أظهر أن خُمس طلاب المدارس الثانوية تقريبا يدعمون إقامة خلافة بدلا من الحكومة العلمانية الحالية.