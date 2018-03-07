قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الشيشان الروسية.
قتلى في تحطم مروحية بالشيشان
تحطم طائرة هليكوبتر في الشيشان وسقوط قتلى
قتلى في تحطم مروحية بالشيشان
وكانت الوكالة قالت في بادئ الأمر إن سبعة قتلى سقطوا إلا أنها قامت بتعديل الرقم بعد ذلك إلى خمسة. وذكرت وكالات أنباء روسية أن الطائرة كانت تقل إجمالا تسعة أشخاص.
وتشهد الشيشان تمردا إسلاميا، وتقع اشتباكات متفرقة بين المتمردين وقوات الأمن. بيد أن العنف تراجع في السنوات القليلة الماضية.
للمزيد على يورونيوز:
مقتل 39 روسيا في تحطم طائرة نقل في سوريا وبوتين يعزي أقارب القتلى