كرمت دمى "باربي" نساء العالم على طريقتها الخاصة.
شاهد: كيف احتفلت دمى "باربي" باليوم العالمي للمرأة
17 نموذجا لدمى نسائية واقعية تكريما لإنجازاتهن الملموسة في مجتمعات العالم المختلفة
شاهد: كيف احتفلت دمى "باربي" باليوم العالمي للمرأة
في اليوم العالمي للمرأة ابتكرت عرائس باربي 17 نموذجا جديدا بهدف تكريم بعض النساء اللاتي أضفن لمستهن على الحياة العملية والاجتماعية. وأطلقت شركة ألعاب الأطفال اسم "شيرو" على العرائس التي تجسد شخصيات نسائية معروفة كما أطلقت على المجموعة النسائية الكاملة اسم "نساء ملهمات".
وشملت قائمة النساء المكرمات والتي صممت على أشكالهن عرائس "باربي" بطلة الشيش الأمريكية المحجبة ابتهاج محمد.
نماذج لبعض الدمى
Patty Jenkins، مخرجة فيلم "المرأة الخارقة".
Chloe Kim، الحائزة على الميدالية الذهبية في التزلج على الجليد.
Bindi Irwin، الاسترالية المدافعة عن البيئة
Nicola Adams، بطلة الملاكمة الانجليزية
Cagla Kubat، بطلة ركوب الأمواج التركية.
Helene Darroze، الطاهية الفرنسية.
Hui Ruoqi، بطلة كرة القدم الصينية
Leyla Piedayesh، مصممة الأزياء الألمانية
Lorena Ochoa، لاعبة الغولف المكسيكية.
Martyna Wojciechowska، الكاتبة والصحافية البولندية.
Sara Gama، لاعبة كرة القدم الإيطالية.
Xiaotong Guan، الممثلة الصينية
Yuan Yuan Tan، لاعبة الباليه الصينية.