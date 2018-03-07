سيعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إصدار كتيّبات إرشادية خاصة بالمسلمين من رياضيين ومشجعين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستحتضنها روسيا هذا العام.
الفيفا يعد كتيبات خاصة بالمسلمين خلال مونديال روسيا 2018
من المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كتيّبات إرشادية للرياضيين والمشجعين المسلمين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018. وسوف تتضمن الكتيبات تفاصيل بشأن مواعيد الصلاة وأماكن المساجد والمطاعم الحلال.
الفيفا يعد كتيبات خاصة بالمسلمين خلال مونديال روسيا 2018
وسوف تتضمن الكتيبات مختلف التفاصيل التي تهمّ المسلمين على غرار مواعيد الصلاة وأماكن المساجد وعناوين المطاعم التي تقدم وجبات "حلال".
سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة ستشارك في مونديال روسيا 2018 بعد أن ضمنت تأهلها، وهي أربع دول عربية هي تونس، المغرب، مصر والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إيران والسينغال ونيجيريا. وهناك توقعات بتنقل حوالى 100 ألف مسلم إلى روسيا لمتابعة المونديال عن قرب.
وعن مبادرة إصدار الكتيبات الخاصة بالمسلمين خلال المونديال أكدت السنغالية المسلمة فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، أنّ إدارة الفيفا تسعى إلى توفير الراحة قدر الإمكان للمشجعين المسلمين خلال العرس العالمي، مضيفة: "عقيدتي جزء من حياتي، لذا فإن كل شخص يعرفني يعلم أنني مسلمة، وأنا أعيش على هذا النحو".
وأوضحت فاطمة سامورا أنّ سبع فرق تتكون من لاعبين أغلبهم من المسلمين في كأس العالم لهذا العام، وسيكون معظم المشجعين صائمين خلال رمضان الذي ينتهي قبل المباراة الافتتاحية".
وشدت سامورا على أنّ إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم تودّ التأكد من أن كل المسلمين سواء كانوا لاعبين أو موظفين أو مشجعين يملكون جميع المعلومات التي يحتاجونها خلال تواجدهم في روسيا مثل اقتناء الأطعمة الحلال أو الصلاة وغيرها.
للتذكير تستضيف روسيا بطولة كأس العالم من الرابع عشر يونيو-حزيران إلى غاية الخامس عشر يوليو-تموز المقبلين. وستنظم مباريات البطولة في 12 ملعبا في 11 مدينة هي موسكو، سانت بترسبورغ، كازان، نيغني نوفغورود، سارانسك، كالينينغراد، فولغوغراد، يكاترينبورغ، سمارة، سوتشي وروستوف.