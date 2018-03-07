أظهر مقطع مصور نشرته شرطة مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية رجلا تصدمه سيارته أثناء محاولته الفرار من إحدى دوريات الشرطة.
بالفيديو: فرّ من الشرطة فصدمته سيارته
حاول رجل الهرب من الشرطة، فقفز من سيارته دون أن يوقفها. وأثناء مروره أمام سيارته، صدمته هذه الأخيرة ولكنه لم يصب بأذى وعند القبض عليه تبين أنه كان مخمورا ويحمل كمية من المخدرات.
بالفيديو: فرّ من الشرطة فصدمته سيارته
وأظهرت الصور التي التقطتها الكاميرا المثبتة على سيارة المطاردة التابعة للشرطة السائق، وهو يحاول الفرار حيث يقفز من سيارته، ولكنه لا يوقف المحرّك، فتستمرّ السيارة في التقدم والمسير نحو الأمام.
وخلال هروبه يحاول السائق الجري والمرور من أمام سيارته، فتصدمه، ولكنه يقوم من على الأرض ويواصل الجري، غير آبه بمطاردة أحد رجال الشرطة له.
رجال الأمن أكدوا أنهم ألقوا القبض على الرجل بسبب عدة مخالفات ارتكبها، وبعد القبض عليه تأكدوا أنه كان مخمورا وبحوزته كمية من المخدرات. وقالت الشرطة إنّ السائق لم يصب بأذى عندما صدمته سيارته، ولكن وجهت إليه عدة اتهامات، وسيخضع للتحقيق بشأنها.