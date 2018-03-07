قام محامي مصري بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم الصحفي محمد الباز بإهانة الذات الإلهية لكتابته مقال بجريدة الدستور تحت عنوان "عقل الأمير.. كيف استرد محمد بن سلمان الله من أيدي المتطرفين".
اتهامات لصحفي مصري بإهانة الذات الإلهية بسبب مقال عن محمد بن سلمان
عنوان المقال أثار غضب العديد من الصحفيين ورواد لمواقع التواصل الاجتماعي.
اتهامات لصحفي مصري بإهانة الذات الإلهية بسبب مقال عن محمد بن سلمان
واتهم البلاغ الصحفي محمد الباز، كاتب المقال ورئيس تحرير جريدة الدستور المصرية، بازدراء الأديان لاستخدامه الدين والاتجار به وتكدير السلم العام، بالإضافة للإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأثار عنوان المقال غضباً كبيراً بين أوساط الكتاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا استخدام الباز لوصف الجلالة كفاعل مؤخر.
وقال عدد آخر من المستخدمين إن الكاتب بالغ في مدحه لولي العهد السعودي، فجاء ذلك على حساب احترام الذات الإلهية التي لا يخلصها أو يستردها انسان على حسب قولهم.
وتقدم محامي مصري آخر ببلاغ مشابه للأول، طالب فيه بتشكيل لجنة من كبار علماء الازهر ومجمع اللغة العربية لتحديد إذا ما كان عنوان المقال يمثل إساءة للذات الإلهية أم لا.
وأنهى بن سلمان زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام اجرى خلالها عدة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.