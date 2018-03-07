قطر والاتحاد الأوروبي والناتو.. تعاون عسكري وأمني واستراتيجية لمكافحة الإرهاب

اجتمعت فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم في بروكسل مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.بمقر المفوضية الأوروبية. وتمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وقطر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، وقعت فيديريكا موغيريني،ووزير الخارجية القطري /نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على اتفاقية ترتيبات التعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الخارجية القطرية.

قطر وحلف شمال الأطلسي تدشنان استراتيجية عسكرية ثنائية لترسيخ الأمن والسلم في منطقتنا، وستعزز الاتفاقية التي وقعت اليوم جهود قطر والحلف في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا

أالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر و فردريكا موغريني

ما الذي تعنيه اتفاقية التعاون؟

وسيشكل ترتيب التعاون هذا أساسا لتعزيز الحوار السياسي وتعزيز التعاون في المجالات القطاعية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تنمية القطاع الخاص والبحث والابتكار. وهذه هي المجالات تنصب في أجندة دولة قطر ورؤيتها ل 2030 و التي تهدف إلى المواءمة ما بين بين الإنجازات التي تحقق التنمية الاقتصادية وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. تشكّل هذه الرؤية منارة توجّه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة، بحيث يكون شمولياً ويستفيد منه مواطنو قطر والمقيمون فيها، في مختلف جوانب حياتهم.

إنهاء الأزمة و الحصار المفروض على دولة قطر

وجديرأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة فدريكا موغريني وجهات النظر بشأن الوضع الحالي داخل دول مجلس التعاون الخليجي والسبل الكفيلة من أجل إنهاء الأزمة و الحصار المفروض على دولة قطر.وأكدت فيديريكا موغيريني مجددا دعم الاتحاد الأوروبي للوساطة الكويتية لتحقيق المصالحة الخليجية واستعداد أوروبا بمختلف مؤسساتها لبذل مزيد من الجهود للمساعدة في حل الأزمة ما بين قطر و الدول التي تقاطعها. هذا و قد تمت مناقشة عديد القضايا منها سبل مكافحة الإرهاب و تجفيف منابعه بالإضافة إلى العديد من القضايا الاقليمية بما فيها سوريا وعملية السلام فى الشرق الأوسط وايران وليبيا.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والوفد المرافق له بالمفوضية الاوروبية

الاتحاد الاوروبي و الازمة الخليجية..موقف توفيقي دون انحياز

منذ اندلاع الازمة الخليجية عبر الحصار الذي فرضته دول المقاطعة الأربع على دولة قطر،في يونيو الماضي،تحركت الدبلوماسية القطرية على مختلف الأصعدة.أوروبا كانت الوجهة الغربية التي ولت وجهها شطره الدبلوماسية القطرية. كانت زيارة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري في التاسع من يونيو 2017 إلى بروكسل أعقبتها زيارة ثانية في نهاية آب/أغسطس 2017 ذات دلالات واضحة من أجل التعاون مع أوروبا لإنهاء الأزمة

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع رئيس المفوضية الاوروبية جون كلود يونكر

وقد التقت فدريكا موغريني بوزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتحدثت عن العلاقات الجيدة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون الخليجي،مذكرة باهمية استعادة مستوى جيد من التعاون الإقليمي في الخليج " لأنه بنظرها يعتبر أمرا مهما جدا و يصب في مصلحة جميع مواطني الخليج "

وزير خارجية قطر مع فردريكا موغريني

. لكن الاتحاد الأوروبي الذي يصعب عليه أحيانا التحدث بلغة واحدة و التحدث بصوت واحد تمكن من أن يتبنى موقفا واضحا لا سبيل للتاثير عليه من أي طرف داخل النزاع القائم.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع فردريكا موغريني

في شهر يوليو قامت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، «فيديريكا موغريني»،بزيارة إلى الكويت في سياق حشد دبلوماسي اوروبي لدعم الوساطة الكويتية لحل النزاع ما بين دول الحصار و قطر.حيث أجرت موغريني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الكويتيين للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود أمير الكويت، الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، لحل الأزمة .الخليجية. واتفقوا على ضرورة إيجاد حل في إطار مجلس التعاون الخليجي، خاصة التأكيد على أنه من المهم للغاية تجنب المناطق الأخرى في هذا النزاع.هذا ويقوم أمير الكويت بجهود وساطة لرأب الصدع الخليجي حظيت بإشادة دولية واسعة، فيما لم يتم إحراز سوى تقدم طفيف حتى اليوم في حل الخلاف بين دول الحصار وقطر.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق

زيارة الأمير الوالد إلى البرلمان الاوروبي بستراسبورغ في نوفمبر من العام 2006

جدير أن الأمير الوالد قام و بدعوة من رئيس البرلمان الأرووبي جوزيف بروسل فونتيل بإلقاء خطاب داخل البرلمان الاوروبي بستراسبورغ في 15 من نوفمبر من العام 2006 حيث تحدث الشيخ حمد بن لخيفة ىل ثاني حينها عن عمق العلاقات الأوروبية القطرية والعربية بشكل عام و أعقبتها زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث التقى خلالها المسؤولين الاوروبيين. وأثار خطاب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق حينها ضجة كبيرة حيث انتقد ما أسماها بازدواجية العالم في المعايير المطالبة بالديمقراطية ثم الاعتراض على نتائجها.. وشدد على أن تسوية القضية الفلسطينية يرتبط باستعداد إسرائيل للقيام بواجباتها كاملة بتطبيق القرارات الدولية القاضية بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأكد حينها على أن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً يجب أن يستند إلى تنفيذ إسرائيل والجانب الفلسطينى معاً للقرارات الدولية كاملة، مشيراً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي مساعدة الطرفين على تجنب التعقيد الذي وصلت إليه العلاقة حينها من تعقيدات لم تجد لها حلا

علاقات دولة قطر مع الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته :

تتميز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي بروابط وثيقة مبنية على اساس توثيق التعاون بين الطرفين على المدى الطويل من خلال اللقاءات مع المسؤولين و تبادل الزيارات و تنظيم الفعاليات في مختلف المجالات.

وزير خارجية قطر يوقع اتفاقية تعاون تجاري مع نظيره البلجيكي

التعاون و الشراكة القطرية-الأوروبية:

أظهر الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات على كافة المستويات مع القوة الفعالة و الدول الكبرى المؤثرة في مناطقها وعلى الساحة الدولية وضمن مسعاه قام الاتحاد الأوروبي باختيار مجموعة من الدول للدخول معها في حوار سياسي خاص ومنها دولة قطر لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حولها لاسيما تلك التي تهم الاتحاد في منطقة الخليج العربي.

بين قطر و الناتو..توقيع اتفاقية تعاون عسكري وأمني

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرقطرو ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو

شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وسعادة السيد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ التوقيع على اتفاقية حول التعاون في المسائل العسكرية والأمنية بين حكومة دولة قطر ممثلة في القوات المسلحة القطرية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بمقر الحلف في بروكسل مساء اليوم. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيدة روز كوتامولر نائبة الأمين العام لحلف الناتو.

حضر التوقيع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.كما حضرها عدد من كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين.

سفير قطر لدى بلجيكا عبد الرحمن الخليفي و الامين العام للناتو يانس ستولتنبرج

العلاقات القطرية مع الناتو

تقع العلاقات بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي ضمن إطار "مبادرة إسطنبول للتعاون" التي انضمت إليها دولة قطر في السادس عشر من شهر فبراير 2005م ، وذلك تعبيرا عن حرص الجانبين على تطوير وتعزيز التعاون الفعلي بينهما في مجالات تتعلق بتحقيق الاستقرار الدائم والأمن في منطقة الخليج وإصلاح القطاع الدفاعي والتعاون الأمني والعسكري وأمن الطاقة وغيرها، وكذلك تبادل الزيارات والمشاورات السياسية ، بالإضافة إلى المشاركة في الدورات الدراسية والتدريبية التي يوفرها حلف الناتو في المجالين العلمي والعسكري.وشهد مسار العلاقات بين دولة قطر وحلف شمال الاطلسي تطورا بارزا خلال السنوات الماضية وتمثلت أهم ملامحه في الزيارة التاريخية التي قام بها سمو الأمير الوالد لمقر الحلف الأطلسي بتاريخ 2006/11/17م، كأول زيارة من نوعها لرئيس دولة من الدول الأعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون الى رئاسة حلف الناتو.