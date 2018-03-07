ما نعرفه عن الانتخابات الرئاسية الروسية

عدد المرشحين يبلغ ثمانية، ومن بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وما يتبادر إلى الأذهان هو التساؤل عن مدى تشبث بوتين بالسلطة، في ظل جيل شاب من المرشحين.

كسينيا سوبشاك:

تبلغ من العمر 36 سنة وهي مقدمة برامج تلفزيونية، وهي اشتراكية تتحدر من عائلة سياسية عريقة، كان والدها رئيس فلاديمير بوتين في التسعينات عمدة سانت بطرسبورغ، وهي تنتمي لحزب المبادرة للحرية المدنية.

ماكسيم سوريكين:

يبلغ من العمر 39 عاما، وهو يقود الحزب الشيوعي الروسي في أقصى اليسار، ويتزعم محاولات إعادة الاتحاد السوفياتي.

الحرس القديم

فلاديمير جرينوفسكي:

في الحادية والسبعين من العمر يحمل هذا المرشح تجربة سياسية طويلة، وهو يوصف أحيانا برجل استعراض في السياسة الروسية. وكان هذا الشعبوي شارك في انتخابات 1991كزعيم للحزب الديمقراطي الحر.

غريغوري يافلينسكي:

يبلغ من العمر 65 سنة وهو رجل اقتصاد وهو زعيم الحزب الحر الاجتماعي يابلاكا.

فلاديمير بوتين:

هو العميل السابق لجهاز الاستخبارات "كي جي بي" والرئيس الحالي للبلاد، ويتقدم للانتخابات كمستقل وكان في السابق يتزعم حزب روسيا الموحدة. ويبلغ بوتين من العمر 65 سنة، وهو يشرف على جبهة كل شعب روسيا، التي هي عبارة عن مجموعة منظمات تشمل أكثر من 1500 حزبا صغيرا ونقابات ومجموعات مصالح، تشكل فيها روسيا الموحدة النواة.

وجوه هامشية

سيرغي بابورين:

تحول أستاذ القانون البالغ من العمر 59 سنة إلى العمل السياسي، وهو مرشح اتحاد جميع شعب روسيا الوطني.

بافل غرودينين:

يبلغ قطب الاعمال في مجال انتاج الفراولة 58 سنة من العمر، وهو يتحدر من الحزب الشيوعي الروسي. وهو يعد من أكبر مزارعي الفراولة، وقد زادت أرباحه عن مليونين وربع المليون يورو بين 2011 و2016، بحسب اللجنة الانتخابية الروسية.

بوريس تيتوي:

يبلغ رجل الأعمال من العمر 58 سنة، وهو الرئيس المفوض لحقوق المقاولين، وهو يعد لبيرالي التوجه مؤيد لاقتصاد السوق وحماية الطبقة المتوسطة. ويتقدم بوريس للانتخابات باعتباره زعيما لحزب التنمية، الذي أسسه سنة 2009.

وكان 29 مرشحا آخر من بينهم الكسي نافالني المنتقد للكرملين رفضت ترشحاتهم لسباق الانتخابات الرئاسية، لأسباب إجرائية، ويشمل ذلك مرشحي الخضر والفوضويين والقوميين.

من هي المعارضة؟

إلى جانب سياسيي اليمين المعروفين والأحزاب الشيوعية هناك قوى بديلة مثل يافلينسكي، ولكن سياسيي يمين الوسط يفتقدون الدعم الكافي إلى حد الآن، وتعد سوبشاك المرأة الوحيدة التي تقدم نفسها معارضة للجميع.

ماذا عن ألكسي نافالني؟

رسالة هذا السياسي الأولى هي مكافحة الفساد، وكان قاد عديد الاحتجاجات ضد الحكومة أدت إلى اعتقاله. وكان نافالني البالغ من العمر 41 سنة أعلن ترشحه نهاية 2016، وجمع الامضاءات المطلوبة وعددها 100ألف للتسجيل، ولكن اللجنة المركزية للانتخابات رفضت ترشحه، بسبب ما اسمته بالسجل الاجرامي. ولجأ نافالني على المحكمة العليا الروسية، ولكن قضيته رفضت، ومذاك هو يدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

لو فاز بوتين

ستكون في هذه الحال رابع ولاية للرئيس الحالي فلاديمير بوتين. انتخب بوتين أولا سنة 2000 بعد تسليمه السلطة من جانب الرئيس أنذاك بوريس يلتسين، قبل ستة أشهر من انتهاء ولايته. ومنذ سنوات قضى بوتين أربع ولايات في منصب رئيس للوزراء، احتراما للدستور الذي يتيح ولايتين متتاليتين فقط للرئيس، ولكن بعد أن غادر ديمتري مدفيدف الرئاسة في 2012، مدد النواب الروس فترة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ستة، وهذا يعني أن بوتين يستطيع أن يظل في الحكم حتى سنة 2024، حينها سيبلغ من العمر 72 سنة.

كيف يصوت الروس؟

هناك 109 ملايين ناخب روسي داخل البلاد، لهم أكثر من 94 ألف مركز اقتراع. أما في الخارج فيوجد مليون وثمانمائة ألف ناخب لهم 369 مركز انتخاب. ويتعين على الفائز أن يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين، وإذا تعذر ذلك فإن المرشحين الاثنين المتصدرين للنتائج، يتقدمان إلى الجولة الثانية، التي تنظم بعد ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج.