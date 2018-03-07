أثارت مشاركة امرأة عراقية أمريكية كأول مسلمة في برنامج لتلفزيون الواقع ضجة إعلامية وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط القريبة منها، وبعض من أفراد عائلتها توقف حتى عن مخاطبتها، بسبب مشاركتها في البرنامج الأمريكي "عراة وخائفون"، ينتظر أن تبث أولى حلقاته في الموسم الجديد يوم الأحد المقبل.
أول مسلمة تشارك في برنامج تلفزيون الواقع الأمريكي "عراة وخائفون"
المشاركة أمل الياسري تقول إنها تريد أن تعطي صورة مختلفة للمرأة المسلمة، بأنها قوية وأنها قادرة على اتخاذ القرار بنفسها.
أول مسلمة تشارك في برنامج تلفزيون الواقع الأمريكي "عراة وخائفون"
هذه المرأة هي أمل الياسري، أم مسلمة لثلاثة أطفال، قضت سنوات نشأتها الأولى لاجئة وقد خبرت قساوة الحياة مبكرا، قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة.
وتقول أمل إنها شاركت في البرنامج التلفزيوني حتى تعطي صورة مختلفة للمرأة المسلمة، بأنها قوية وأنها قادرة على اتخاذ القرار بنفسها، وصورة الإرادة تلك مناقضة لما هو عليه حال المرأة المسلمة عموما، بحسب تصريحها خلال مقابلة مع موقع "بيبل تي في ووتش".
وتصور المغامرة التي عاشتها أمل مواجهتها لتحديات مع شريك لها في البرنامج، حيث يتوجب اجلاءهما من مخيم بسبب زوبعة قوية، وبعد عودتهما سيتعين عليهما أن يقاوما الجوع، والدببة التي تجول بالقرب منهما، ويواجهان تحديات مدة 21 يوما بلا ماء أو ملابس أو غذاء، والهدف هو النجاة.