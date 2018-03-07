قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا يوم الأربعاء إن الشرطة تتعامل مع المرض الخطير الذي أصاب جاسوسا روسيا سابقا وابنته بأنه محاولة قتل بغاز أعصاب.
محاولة قتل الجاسوس الروسي السابق تمت باستخدام غاز أعصاب
تعرض الجاسوس الروسي المزدوج سيرجي سكريبال للتسمم بفعل غاز أعصاب نادر للغاية.
محاولة قتل الجاسوس الروسي السابق تمت باستخدام غاز أعصاب
وعثر على سيرغي سكريبال البالغ من العمر 66 عاما وابنته يوليا 33 عاما فاقدي الوعي يوم الأحد الماضي على أريكة أمام مركز تسوق في مدينة سالزبري في جنوب انجلترا.
وقال مارك راولي في بيان "باختصار يجري التعامل مع ذلك على أنه حادث كبير يشمل محاولة قتل بغاز الأعصاب". لكنه رفض تقديم تفاصيل بشأن المادة المستخدمة.
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وكانت السلطات البريطانية منحت سيرغي سكريبال حق اللجوء بعد اتفاق لتبادل الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا في العام 2010.
وأدين سكريبال وهو كولونيل سابق بالمخابرات العسكرية الروسية في روسيا، في العام 2006 بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6).
وحُكم عليه بالسجن 13 عاما قبل صدور عفو عنه في العام 2010 في إطار اتفاق لتبادل الجواسيس مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية في ذلك الوقت