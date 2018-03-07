بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، نسترجع العديد من الأحداث والفعاليات الهامة المتعلقة بحقوق النساء، أهمها قرار السلطات السعودية بالسماح للنساء بقيادة السيارات وحركة "أنا أيضاً" للتنديد بالتحرش الجنسي.
شاهد: عام حافل بالأحداث الهامة للنساء حول العالم
في يوم المرأة العالمي، نستعرض أهم الأحداث والقرارات المتعلقة بحقوق النساء وحريتهن خلال الاثنى عشر شهراً الماضية.
شاهد: عام حافل بالأحداث الهامة للنساء حول العالم
أيسلندا
في مارس/آذار من العام الماضي، أصبحت أيسلندا أول دولة في العالم تُجبر الشركات على المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء.
نيويورك
أرسلت المخرجة السينمائية باتي جينكينز رسالة قوية إلى العالم بعدما حقق فيلمها "المرأة الخارقة" أعلى إيرادات لفيلم من إخراج نسائي في تاريخ السينما.
باريس
عدد من النساء ينشأن حركة تحالف ضد التنميط لمكافحة الصور النمطية الشائعة عن النساء بالإعلانات التجارية. الحركة نجحت في الضغط على الحكومة الفرنسية من أجل إقرار قوانين لحماية عارضات الأزياء.
السعودية
الحدث الأكبر على مستوى حقوق النساء بالمنطقة العربية جاء عبر قرار السلطات السعودية بالسماح للنساء بقيادة السيارات، بعد عقود طويلة ظل فيها حق القيادة حكراً على رجال المملكة.
القرار السعودي تبعه عدة سياسات أخرى تهدف لتحرير المرأة السعودية وزيادة مشاركتها بالحياة العملية والثقافية والرياضية بالمملكة.
هوليوود
مزاعم بشأن تحرش المنتج الشهير هارفي واينستين بعدد من الممثلات تفضي إلى إنشاء حركة "#أنا_أيضاً" التي كشفت عن عدد كبير من حالات التحرش لنساء حول العالم.
كانبرا
البرلمان الأسترالي احتفل بإقرار السماح بزواج المثليين.
فلوريدا
الطالبة المراهقة إيما غونزاليس تتزعم حركة الطلاب الأمريكيين ضد انتشار الأسلحة بعد حادث أدي إلى مقتل 17 طالباً بمدرسة ستونمان دوجلاس بولاية فلوريدا.
إسطنبول
آلاف التركيات يقومن برحلة إلى الحدود التركية-السورية للتضامن مع المنكوبات تحت وطأة الحرب بسوريا.