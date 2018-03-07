بث تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية شريط فيديو يدعو فيه المسلمين للالتحاق بمعاقله في أفغانستان، خاصة بي ولايتي جوزجان وننغرهار.
داعش يطالب المسلمين بالالتحاق بمعاقله في أفغانستان
ندد شريط الفيديو بحركة طالبان متهما اياها بفرض ضرائب والتعويل على صناعة الهيرويين.
داعش يطالب المسلمين بالالتحاق بمعاقله في أفغانستان
الشريط الذي بلغت مدته 25 دقيقة يظهر مقاتلين في جبال تورا اعدته "ولاية خراسان"، الاسم السابق لأفغانستان ونشر على شبكة الأنترنيت في 4 أذار/مارس تحت عنوان "ارض الله الواسعة".
واستهزأ المقاتلون في الشريط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وعده بالقضاء على التنظيم المتطرف في افغانستان وباكستان.
وحمل الشريط المصور الذي تأكدت مجموعة سايت الأمريكية من صحته تعليقات بعض المقاتلين باللغة العربية بقوله "كان الكفار في هذه السنة أشد من قبل لكن ارادة الله فوق كل شيء".
وتابع المقاتل "ليكن المن من الله بفتح مناطق جبرهار وتورا بورا وزيرتنكي وجوزجان في شمال خراسان"، معتبرا انه "ينبغي على المسلمين في كل مكان ان يهاجروا الى دولة الاسلام ويعيشوا تحت ظلالها لينعموا بحكم الشريعة وعدلها".
كما انتقد التنظيم في ذات الشريط حركة طالبان وتهمها بفرض ضرائب وتجارة المخدرات.
وفي نيسان/ابريل 2017، قصفت الولايات المتحدة هذه المنطقة بالقنبلة الاكثر قوة في ترسانتها والتي تسمى بأم القنابل.
تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية ظخر في افغانستان في بداية العام 2015 في ننغرهار وكونار ثم امتد في صيف 2017 شمالا وتحديدا في اقاليم عدة من ولاية جوزجان.
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