قال ملك مملكة البحرين العاهل حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقاء جمعه مع مبعوثي وزير الخارجية الأمريكي لحل الأزمة الخليجية "إن حل هذه الأزمة في الرياض".
ملك البحرين للولايات المتحدة: حل أزمة قطر في الرياض
ملك البحرين للولايات المتحدة: حل الأزمة مع قطر في الرياض
ملك البحرين للولايات المتحدة: حل أزمة قطر في الرياض
وأشاد عاهل البحرين، خلال استقباله، الثلاثاء في قصر الصخير، لكل من الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، والسيد تيموثي لندركنغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى "جهود الولايات المتحدة الأمريكية ودورها المحوري في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام الدولي."
وأكد حمد بن عيسى على دعمه لهذه الجهود بحسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.
وبدأ مبعوثا وزارة الخارجية الامريكية دولة خليجية الأحد بهدف احتواء الازمة الخليجية وبحث وبحث ترتيبات عقد القمة الخليجية الأمريكية في مايو/آيار القادم.
وزار كل من أنتوني زيني و تيموثي لندركنغ خلال الأيام الماضية كل من الكويت وقطر ومصر والسعودية ثم البحرين
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط السفر والتجارة مع قطر في يونيو حزيران متهمين إياها بدعم الإرهاب ومساندة خصمهم اللدود إيران. وتحاول الولايات المتحدة حل النزاع.
وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن الدول الأربع تستهدف انتهاك سيادتها.
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