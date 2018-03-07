قال وزير الدولة البريطاني أليستر بيرت الأربعاء إن بريطانيا ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية في لندن.
ماي: ندعم الإصلاحات في السعودية والعلاقات مع المملكة أنقذت أرواح البريطانيين
ماي: ندعم الإصلاحات في السعودية والعلاقات مع المملكة أنقذت أرواح البريطانيين
ماي: ندعم الإصلاحات في السعودية والعلاقات مع المملكة أنقذت أرواح البريطانيين
وأبلغ البرلمان قائلا "نرغب أن يكون إصدار أسهم أرامكو في المملكة المتحدة وسنواصل الدفع بأن مدينة لندن ستكون الموقع الأفضل له".
وفي وقت سابق دافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان عن علاقات بريطانيا بحليفتها السعودية في مجالي الدفاع والأمن قائلة إن التعاون معها أنقذ أرواح مئات الأشخاص.
وقالت ردا على سؤال من جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض "الصلة التي تربطنا بالسعودية تاريخية. إنها مهمة وأنقذت أرواح مئات الأشخاص على الأرجح في هذه الدولة".
وأضافت رئيسة الوزراء أن بريطانيا ترى عملية الاصلاح التي تمر بها السعودية وهي تشجع هذه العملية.
الحديث بين ماي وكوربين في البرلمان البريطاني كان شديد اللهجة، حيث تطرق زعيم حزب العمل جيريمي كوربين للاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها بريطانيا
على زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى لندن بسبب ملف حقوق الإنسان والحرب في اليمن.
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المصدر: رويترز