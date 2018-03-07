إصابات بليغة في صفوف عائلية يمنية جراء القصف الذي شنته غارات التحالف العربي على مناطق عدة في اليمن. طيران التحالف شنّ حوالى 44 غارة جوية على 4 محافظات خلال الربع والعشرين ساعة الأخيرة، كما تمّ استهداف المناطق الحدودية بمحافظة صعدة بقصف صاروخي ومدفعي.
استهداف مدنيين في أكثر من أربعين غارة لقوات التحالف على اليمن
شنت قوات التحالف العربي أكثر من 40 غارة جوية في محافظات يمنية عدة. الغارات أسفرت عن عدة إصابات في صفوف المدنيين، فى محافظة الحديدة غرب اليمن. كما ترددت أنباء عن مقتل 130 مقاتلا في صفوف الحوثيين.
استهداف مدنيين في أكثر من أربعين غارة لقوات التحالف على اليمن
وحسب مصادر عسكرية فقد شنّ طيران التحالف في محافظة صعدة ثلاث غارات على مديرية حيدان وست غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح، كما شن غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز.
وأكدت المصادر الطبية إصابة عدة أطفال ووالدتهم، كما أصيب مواطنان اثنان بجراح جراء انفجار قنبلة من مخلفات قوات التحالف العربي بمنطقة الطويلة في مديرية سحار.
وتعرضت مناطق متفرقة من مديريات منبه وغمر ورازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. وفي محافظة الحديدة شن طيران التحالف غارتين على مصنع زيوت جوار النادي السياحي بمديرية المراوعة وست غارات على مزارع المواطنين بمديرية التحيتا، وست غارات أخرى على مديرية الجراحي.
العاصمة صنعاء بدورها لم تسلم من غارات التحالف الذي شنّ خمس غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، كما شن خمس غارات على موقع الطلعة في نجران مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة. وفي محافظة مأرب، شنت قوات التحالف الدولي غارة على مديرية صرواح.
وفي نفس السياق أشارت مصادر في الجيش اليمني إلى تكبد ميلشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في محافظة الحديدة حيث أشارت الأرقام إلى مقتل 130 شخصا وإصابة العشرات في تلك الغارات، وتمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط محاولات تقدم للحوثيين على عدد من المواقع شمال مديرية حيس، وأسفرت سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف على مواقع وتعزيزات ومعسكرات تدريب للميليشيات في مديريتي الجراحي والتحيتا بالحديدة، عن مقتل ما لا يقل عن 100 مسلح حوثي وإصابة العشرات. استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات وعدة مخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في مديرية المراوعة، ومعسكراً في محافظة الحديدة.
ويواصل الجيش اليمني، المدعوم من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية العملية العسكرية لتحرير الساحل الغربي، وتأمين المناطق المحررة مؤخراً من القصف المدفعي والصاروخي العشوائي الذي يشنه الحوثيون على الأحياء السكنية في مديريتي حيس والخوخة بعد طردهم منها.