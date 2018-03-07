تخللت زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بلجيكا تعزيز بحث تعزيز التعاون في جميع المجالات وسبل مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله.والتقى أمير قطر بالقصر الملكي بالعاصمة بروكسل مع الملك فيليب ملك بلجيكا، ظهر أمس حضره عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ورؤساء كبرى الشركات التجارية في قطر و بلجيكا المشاركين في منتدى الأعمال القطري البلجيكي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، بالتعاون مع اتحاد الشركات البلجيكية وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بهذه المناسبة بالعاصمة بروكسل.وكانت المشاورات جميعها تتركز حول فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .
قطر وحكومة بلجيكا..تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله
تخللت زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بلجيكا تعزيز بحث تعزيز التعاون في جميع المجالات وسبل مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله.والتقى أمير قطر بالقصر الملكي بالعاصمة بروكسل مع الملك فيليب ملك بلجيكا، ظهر أمس حضره عدد من رجال الأعمال والمستثمرين
قطر وحكومة بلجيكا..تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله
Point of view
جسور جديدة للتعاون أرسيت اليوم بين قطر وبلجيكا في إطار زيارتي ومحادثاتي مع جلالة الملك فيليب ودولة رئيس الوزراء السيد شارل ميشيل، وستنقل العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى آفاق أرحب خاصة في مجال النقل الجوي والتعاون الأكاديمي".أمير دولة قطر
هذا وقد شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والسيد شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا بمقر رئاسة الوزراء "قصر إيغوموند" بالعاصمة بروكسل. التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين حكومتي البلدين.تتعلق جميعها بالتوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية حيث تسهل هذه الإتفاقية تشغيل الرحلات التجارية بين البلدين. كما تشمل منح الحقوق للناقلات المُعينة حق التشغيل من وإلى البلدين وأمن الطيران، وغيرها من المواد التي تسهل على الناقلات التشغيل بين الطرفين. كما شملت التوقيعات اتفاقية تعاون بين جامعة قطر وجامعة هاسلت في مملكة بلجيكا، تهدف الى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين وتبادل الخبرات والزيارات بين الباحثين والطلاب وأعضاء هئية التدريس.
كما تشمل منح الحقوق للناقلات المُعينة حق التشغيل من وإلى البلدين وأمن الطيران ، وغيرها من المواد التي تسهل على الناقلات التشغيل بين الطرفين.
عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا صباح اليوم، جلسة مباحثات رسمية،
وفي بداية الجلسة رحب دولة رئيس وزراء بلجيكا بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق، معربا عن سعادته بزيارة سموه إلى بلجيكا والتي ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .
هذا وتم خلال الجلسة بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والرياضة والصحة. كما تبدل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما التحديات الراهنة في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا ، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب وسبل مكافحته والقضاء على جذوره ومصادر تمويله.
هذا وقد وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بلجيكا صباح يوم الاثنين أقيمت له جراءها مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مقر رئاسة الوزراء.وسيزور أمير دولة قطر اليوم الأربعاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويلتقي خلالها في الساعة الثالثة والنصف،السيد دونالد توسك،رئيس المجلس الأوروبي،والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني. وفي الساعة الرابعة، مساء سيستقبل أمير قطر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بمقر المفوضية ببروكسل.وتعتبر هذه الزيارة الأولى بعد زيارة الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني، مقر البرلمان الأوروبي عام 2006.
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