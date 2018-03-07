أعلنت الصفحة الرسمية للاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز على فيسبوك اعتزاله كرة القدم لأسباب صحية.
صفحة رياض محرز على فيسبوك تعلن اعتزاله كرة القدم
ويأتي الإعلان على الرغم من عودة محرز للتألق بعد فترة انقطع فيها عن تدريبات ليستر إثر فشل انتقاله لمانشستر سيتي.
صفحة رياض محرز على فيسبوك تعلن اعتزاله كرة القدم
وقال منشور على صفحة صانع ألعاب نادي ليستر سيتي الإنجليزي: "قررت الابتعاد عن كرة القدم بعد التشاور مع العديد من الأطباء."
وأضاف المنشور على لسان اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً: "مع نهاية مسيرتي كلاعب، أريد أن أشكر الجميع على طيبتهم ومساندتهم لي في هذه المدينة الاستثنائية. ستبقون دائماً في قلبي".
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وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صحة المنشور، وخاصة أن الإعلان جاء في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
ولا يعاني محرز من أية إصابات مزمنة أو مشاكل صحية تُرغمه على اعتزال كرة القدم.
وأكد الصحفي الفرنسي، لويك تانزي، الشكوك بعدما قال على صفحته على تويتر إنه لا نهاية لمسيرة محرز في الوقت الحالي، مضيفاً أن صفحة اللاعب تم اختراقها من قبل مجهول.
وعاد محرز مؤخراً للمشاركة والتألق مع ناديه الإنجليزي بعد فترة انقطع فيها عن التدريبات لشعوره بالإحباط إثر فشل انتقاله من ليستر إلى مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقاد محرز ليستر للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، وهو نفس الموسم الذي حصل فيه اللاعب على جائزة أفضل لاعب بالدوري.