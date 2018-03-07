ما حدث في مهرجان ربيع جدة أقرب إلى أفلام الخيال على خلفية الفيديو المرعب الذي تداوله رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، والذي يظهر هجوم أسد على طفلة أثناء فعالية مهرجان ربيع جدة بالمملكة العربية السعودية.
إيقاف فعاليات مهرجان ربيع جدة بسبب عضّ أسد لطفلة
تم إيقاف مهرجان ربيع جدة بسبب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هجوم أسد على طفلة ومحاولة افتراسها لولا تدخل المدرب. وأظهر الفيديو تواجد عدد كبير من الأطفال بجوار الأسد وفي نفس الموقع دون وجود حواجز لحماية الأطفال
إيقاف فعاليات مهرجان ربيع جدة بسبب عضّ أسد لطفلة
ويظهر الفيديو خروج الأسد عن السيطرة بين الأطفال بينما كانوا يلهون معه، حتى تمكن من القفز فوق طفلة، وقام أحد المتواجدين بإبعاده عنها.
وبالمناسبة وجه أمير مكة بالنيابة الأمير عبد الله بن بندر أمرا بإيقاف فعاليات مهرجان ربيع جدة، والتحقيق في حادثة الطفلة التي تعرضت إلى هجوم الأسد ومعاقبة المتسبب في ذلك.
وغرد رواد موقع تويتر، عبر هاشتاغ "أسد يهاجم طفلة" بالمملكة العربية السعودية، أن سبب الواقعة ترجع إلى عدم وجود حواجز، ما أدى إلى خروج الأسد عن السيطرة ومهاجمته للطفلة، بينما أشار البعض الآخر أنّ السبب يعود إلى تهاون الجهة المنظمة من جهة وإلى مروض الحيوانات من جهة أخرى.
وقد تحفظت الجهات المعنية، على مدير فعالية ومدرب أسود، عقب حادثة الطفلة التي هاجمها الأسد، بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز.