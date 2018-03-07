قالت سلطات إمارة المدينة المنورة إن أمير المنطقة فيصل بن سلمان أمر بالتحقيق حول ما بثته إحدى القنوات التلفزيونية عن إقامة عرض أزياء بالمدينة.
السعودية تحقق في مزاعم إقامة عرض أزياء بالمدينة المنورة
الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطفة المدينة المنورة، يأمر بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين حول ما بثته قناة "أخبار الآن" لفيديو زعمت أنه لعرض أزياء مختلط بالمدينة المنورة.
السعودية تحقق في مزاعم إقامة عرض أزياء بالمدينة المنورة
وعرضت قناة "أخبار الآن" تقرير عن عرض أزياء يعود ريعه لأطفال التوحد بالمدينة المنورة، صاحبه فيديو يظهر فتيات يعرضن أزياء بدون غطاء للرأس بحضور رجال وهو ضد الأعراف المعتادة بالمدينة النبوية.
ويبدو أن السياسات الإصلاحية التي تمضي فيها السعودية قدماً من سماح للسيدات بقيادة السيارات ومشاركة الرجال في الفعاليات الفنية والرياضية أثارت مخاوف كثير من السعوديين بشأن سقف الانفتاح الذي تسعى السلطات للوصول اليه.
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وأثار التقرير التلفزيوني حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل السعوديين، فدشنوا هاشتاغ [#عرضأزياءفيمدينةالرسول](https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84?src=hash) على تويتر ليعبروا عن غضبهم من إمكانية إقامة مثل تلك العروض المختلطة بالمدينة.
وقال مدير فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة المدينة المنورة، عبد الله بن غازي الصاعدي، في بيان يوم الثلاثاء إن الفيديو المصاحب لتقرير القناة هو لحدث لم يعقد بالمدينة المنورة ولا يمت للحدث الأصلي بصلة.
من جهتها أصدرت القناة اعتذاراً على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت فيه أن المقطع تم تصويره بحدث آخر في وقت سابق وتم خلطه عن غير قصد مع فيديو الحدث الأصلي.
وتتبني السعودية حزمة من السياسات تسعى لتحرير المرأة وإعطاءها الحق في ممارسة العمل في مجالات كانت حكراً على رجال المملكة في السابق.