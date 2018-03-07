وسط مظاهرات ساخرة احتجاجا على دور بلده في الحرب في اليمن استهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولته إلى دول الغرب من بريطانيا.
احتجاجات في استقبال محمد بن سلمان في أول زيارة له لبريطانيا
في أول زيارة له لبريطانيا أُستقبل ولي العهد السعودي البالغ من العمر 32 عاما، محمد بن سلمان، بالاحتجاجات الساخرة من سياسته في منطقة الشرق الأوسط
احتجاجات في استقبال محمد بن سلمان في أول زيارة له لبريطانيا
ومن المقرر أن يعقد بن سلمان محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ويتناول الغداء مع الملكة إليزابيث.
وتأمل بريطانيا الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي للسعودية، لكن الحكومة قالت إن ماي سوف تعرب في الوقت نفسه عن "القلق الشديد" بشأن الوضع الإنساني في اليمن.
زيارته الأولى
وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها بن سلمان، الذي من المتوقع أن يخلف والده الملك سلمان (82 عاما)، إلى بريطانيا منذ تولي منصبه العام الماضي.
ومن المقرر أن يتناول الأمير العشاء مع ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميلا.