أصيب عدد من الأشخاص مساء هذا الأربعاء في هجوم بسكين في عاصمة النمسا فيينا، حسب ما أعلنته السلطات المحلية.
إصابة عدد من الأشخاص بجروح في هجوم بسكين بعاصمة النمسا فيينا
إصابة عدد من الأشخاص بجروح في هجوم بسكين بعاصمة النمسا فيينا
إصابة عدد من الأشخاص بجروح في هجوم بسكين بعاصمة النمسا فيينا
وأعلنت وسائل الإعلام المحلية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا خلال الاعتداءن نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.
وهاجم رجل بسكين بشكل عشوائي المارة بالقرب من براتر بارك في فيينا حوالي الساعة 7.45 من مساء اليوم.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور يعتقد أنها توضح شكل السكين الذي استعمله المهاجم لطعن المواطنين.
وحسب وسائل الإعلام المحلية الهجوم وقع في الحي اليهودي وسط العاصمة فيينا.
ووفقاً لموقع إخباري محلي من ضمن الضحايا رجل وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عاماً.
وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن الشرطة تبحث عن المهاجم الذي لاذ بالفرار، وأن الدافع وراء الهجوم غير معروف حتى الآن.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالشرطة للتعليق على الحادث ودوافعه حتى الآن.