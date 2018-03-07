قال بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكدا رفضهما القاطع لما وصفه بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.
مباحثات السيسي وبن سلمان: رفض للتدخل الإيراني ومواجهة "الدعم القطري للإرهاب"
بن سلمان زار القاهرة لمدة ثلاثة أيام في أول جولة خارجية له منذ توليه لولاية العهد في تموز/يوليو الماضي.
مباحثات السيسي وبن سلمان: رفض للتدخل الإيراني ومواجهة "الدعم القطري للإرهاب"
وأصدر راضي بيان مشترك عن أهم المباحثات التي عقدها السيسي مع بن سلمان أثناء زيارة الأخير للقاهرة، قال فيه إن الطرفين اتفقا على عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، حيث أشاد بن سلمان بعملية "سيناء 2018" التي تقودها القوات الأمنية المصرية ضد العناصر الإرهابية بشبة الجزيرة.
وأضاف راضي أن الطرفين اتفقا على ما أسماه مواجهة الدعم القطري للإرهاب و"التدخلات القطرية السافرة في شئون الدول العربية".
وشدد الجانبان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقاً لمبادرة السلام العربية.
وناقش السيسي مع بن سلمان الأوضاع القائمة باليمن، حيث أكدا دعمهما لحكومة اليمن الشرعية برئاسة أحمد عبيد بن دغر، كما أدانت مصر إطلاق جماعة الحوثي المدعومة من إيران لصواريخ بالستية على المملكة العربية السعودية.
وبحث الطرفان أوجه التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وتعهدت مصر بألف كيلومتر مربع من الأراضي بجنوب سيناء لتكون ضمن مشروع مدينة نيوم الذي كشفت السعودية عنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وزار بن سلمان، البالغ عمره 32 عاماً، مصر لمدة ثلاثة أيام في أول رحلة خارجية له منذ توليه لولاية العهد بتموز/يوليو الماضي.
للمزيد:
زيارة بن سلمان للقاهرة قبل واشنطن ولندن
اتفاقات ومذكرة تفاهم بين القاهرة والرياض عقب زيارة ولي العهد السعودي لمصر