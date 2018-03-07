أنقرة تدعو واشنطن لمنع المقاتلين الأكراد من دخول عفرين

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إن على الولايات المتحدة أن تمنع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من الانتقال من أي منطقة بسوريا إلى عفرين للتصدي لحملة عسكرية تشنها تركيا.
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وأضاف المتحدث إبراهيم كالين في مؤتمر صحفي أن تركيا تعمل على تمديد وقف لإطلاق النار مدته خمس ساعات يوميا في الغوطة الشرقية إلى 24 ساعة.
وذكر أن إردوغان سيبحث الوضع في الغوطة الشرقية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء.