قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس إن ما يشتبه بأنه تسميم لعميل مزدوج روسي سابق باستخدام غاز للأعصاب هو "جريمة مروعة وطائشة".
بريطانيا: هجوم غاز الأعصاب على الجاسوس الروسي "جريمة مروعة"
بريطانيا: هجوم غاز الأعصاب على الجاسوس الروسي "جريمة مروعة"
بريطانيا: هجوم غاز الأعصاب على الجاسوس الروسي "جريمة مروعة"
وقالت الشرطة إن سيرجي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) تعرضا لاعتداء باستخدام غاز للأعصاب في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا. وتتعامل السلطات مع هذا الحادث باعتباره شروعا في قتل.
وقال المتحدث للصحفيين "من الواضح أن هذه جريمة مروعة وطائشة".
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وقالت أمبر راد وزيرة الداخلية البريطانية أمام البرلمان "استخدام غاز للأعصاب على أرض المملكة المتحدة عمل وقح وطائش. هذه محاولة للقتل بأعلى درجة من الوحشية وفي العلن".
وأضافت "ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقديم المعتدين للعدالة مهما كانوا وأينما كانوا".
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