قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت من خلال تحرياتها إلى أن بيونغ یانغ استخدمت غاز الأعصاب في إكس لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا عام 2017 وفرضت عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.
أمريكا: بيونغ يانغ استخدمت غاز الأعصاب لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري
أمريكا تفرض عقوبات على بيونغ يانغ بسبب اغتيال أخ غير شقيق للزعيم الكوري
أمريكا: بيونغ يانغ استخدمت غاز الأعصاب لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوريت في بيان إن الحكومة الأمريكية اتخذت هذا القرار في 22 فبراير شباط بموجب القانون الأمريكي الخاص بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والحروب لعام 1991. وأضافت أن العقوبات الإضافية على بيونجيانج دخلت حيز التنفيذ في الخامس من مارس آذار بعد نشر نتائج تحرياتها رسميا.
كيم جونغ نام قُتل بسم فتاك محظور دوليا
كان كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي قد اغتيل في المطار في كوالالمبور عندما ألقت امرأتان غاز الأعصاب الكيماوي المحظور على وجهه.