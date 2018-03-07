شاهد: إنسان الغابة يدخن مثل البشر
انتقد ناشطون حديقة حيوان إندونيسية، تشتهر بسوء معاملة الحيوانات، بعد انتشار فيديو يظهر قيام "إنسان الغابة" (من أنواع الغوريلا) بالتدخين.
وصور الناشط ماريسون غوسيانو الأحد شريط فيديو، يظهر شخصا يدخن يرمي بسيجارته إلى الحيوان الذي يلتقطها ويبدأ بالنفخ، ما يثير موجة من الضحك.
وقال غوسيانو الأربعاء، إن تدخين الحيوان دليل آخر على نقص الإشراف والتعليم في حديقة حيوان "باندونغ"، على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب العاصمة جاكرتا.
وقال جوسيانو إنه يعتقد أن الرجل الذي ألقى السيجارة ارتكب جريمة، لكن حديقة الحيوان المملوكة للقطاع الخاص مسؤولة بشكل رئيسي بسبب "جهلها بالإشراف والتعليم".
وكثيرا ما تصدرت حديقة الحيوانات عناوين الصحف بسبب ما يظهر على حيواناتها من جوع ومرض، حيث سبق وأن تمّ إغلاقها لفترة عام 2016 بعد وفاة فيل سومطري واكتشاف كدمات تملأ جسده.