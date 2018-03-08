قضت محكمة عراقية الخميس بالإعدام على شقيقة زعيم سابق لتنظيم القاعدة في العراق أبو عمر البغدادي.
الحكم بالإعدام شنقا على شقيقة الزعيم السابق للقاعدة في العراق
المتهمة اعترفت أثناء الاستجواب بالانضمام إلى منظمات إرهابية وقدمت الدعم اللوجيستي وساعدت على القيام بأعمال إجرامية.
الحكم بالإعدام شنقا على شقيقة الزعيم السابق للقاعدة في العراق
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية المركزية عبد الستار بيرقدار ان "هذه المرأة التي لم يكشف عن هويتها" حكم عليها بالإعدام شنقا.
وأضاف القاضي أن المتهمة "اعترفت أثناء الاستجواب بالانضمام إلى منظمات إرهابية وقدمت الدعم اللوجيستي وساعدت على القيام بأعمال إجرامية".
واعترفت شقيقة أبو عمر البغدادي للمحققين بأنها "وزعت أموالاً على أفراد الجماعات المسلحة في الموصل"، والتي أصبحت في العام 2014 "عاصمة" لتنظيم داعش في العراق.
وتولي أبو عمر البغدادي زعيم تنظيم القاعدة في العراق الذي اندمج مع تنظيمات مسلحة أخرى في المنطقة زعامة دولة العراق الإسلامية. وكان مسؤولا عن عشرات التفجيرات الانتحارية في البلاد.
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وقتل أبو عمر البغدادي في 19 أبريل/نيسان 2010 خلال عملية مشتركة بين القوات العراقية والأمريكية في منطقة صحراوية.
وألقي القبض على زوجة أبو عمر البغدادي وحكمت عليها بالسجن المؤبد من قبل محكمة في بغداد.
وسبق للقضاء العراقي وأن أصدر عقوبة الإعدام في حق المئات من العراقيين والأجانب من الرجال والنساء اتهموا بارتباطهم بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
تنظيم "داعش" سيطر في العام 2014 على ما يقارب ثلث العراق قبل استرجاع هذه المناطق من طرف القوات العراقية المدعومة من طرف قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأعلنت بغداد في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم "نهاية" الحرب ضد الجماعة الجهادية.