أثارت كلمات نشيد الفريق الوطني البلجيكي الذي سيشارك في مباريات كأس العالم بروسيا،موجة غضب في صفوف النساء. دامسون مغن بلجيكي من أصل كونغولي،أعد لحنا بكلمات وصفت من قبل المدافعات عن حقوق المراة بانها لا تحترم المرأة وانها تكن ازدراء شديدا لنساء العالم .
كلمات أغنية تثير نساء بلجيكا..ما الذي تتضمنه حقا؟
أثارت كلمات نشيد الفريق الوطني البلجيكي الذي سيشارك في مباريات كأس العالم بروسيا،موجة غضب في صفوف النساء. دامسون مغن بلجيكي من أصل كونغولي،أعد لحنا بكلمات وصفت من قبل المدافعات عن حقوق المراة بانها لا تحترم المرأة وانها تكن ازدراء شديدا لنساء العالم .
كلمات أغنية تثير نساء بلجيكا..ما الذي تتضمنه حقا؟
Point of view
بالنسبة لنا كان من المثير للدهشة و الحيرة معا أن يتناهى إلى علمنا أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يرسل سفيرًا إلى الخارج لمباريات كأس العالم تتضمن اغانيه كلمات حبلى بالعنف وبخاصة ضد النساء وصل به الأمر حتى الدعوة إلى القتل.رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة-بلجيكا
صوفي ليسبرغ رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة-بلجيكا
بالنسبة لنا كان من المثير للدهشة و الحيرة معا أن يتناهى إلى علمنا أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يرسل سفيرًا إلى الخارج لمباريات كأس العالم تتضمن اغانيه كلمات حبلى بالعنف وبخاصة ضد النساء وصل به الأمر حتى الدعوة إلى القتل.
بيانكا ديبيتس كاتبة الدول المكلفة بتكافؤ الفرص:
في نص المغني نرى بوضوح تأثير مدى التعنيف الجنسي وأطلب من دامسون أن يشاهد الوثائقي البلجيكي نساء في الشوارع،والذي يتحدث عن معاناة النساء اللائي يتعرضن للتعنيف في شوارع بروكسل.
لاتحاد البلجيكي لكرة القدم يرسل سفيرًا إلى الخارج لمباريات كأس العالم تتضمن اغانيه كلمات حبلى بالعنف وبخاصة ضد النساء وصل به الأمر حتى الدعوة إلى القتل.
بيانكا ديبيتس ، سكرتير الدول- بروكسل المعنية بتكافؤ الفرص:
في نص المغني نرى بوضوح تأثير مدى التعنيف الجنسي ، آمل حقًا ان لا يكتب دامسون كلمات أغنية تحمل معاني محتوياتها ازدراء للنساءوأطلب مندامسون ان يشاهد الوثائقي البلجيكي نساء في الشوارع،والذي يتحدث عن معاناة النساء اللائي يتعرضن للتعنيف في شوارع بروكسل.
في نوفمبر الماضي اختار الاتحاد البلجيكي الملكي لجمعيات رابطة كرة القدم دامسون لغناء نشيد الفريق الوطني البلجيكي الذي يشارك في مباريات كأس العالم التي ستجري بروسيا.ولقد حررت نساء بلجيكا عريضة فيها شجب لكلمات نشيد الفريق الوطني طالبة من إدارة الفريق أن يدين ما تتضمنه كلمات النشيد من ألفاظ بديئة تثير الاشمئزاز و تحفز احتقار المرأة.