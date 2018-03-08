سيفيرين بيكارد تعمل مستشارة قانونيةوهي أم لأربعة أبناء . بعد أن أنجبت طفلها الأول قررت خفض ساعات دوامها . غير أن سيفرين تقول إن ظروف العمل عسيرة للغاية، فثقل ساعات العمل مؤثر جدا،أما الراتب فهو بمستوى أقل،وتشعر سيفرين بأن طموحاتها المهنية عرفت تقهقرا معتبرا.
سيفيرين بيكارد..امرأة تناضل من أجل كسر الحواجز في الاجور بين الجنسين
قالت المفوضية الأوروبية إن الطريق للمساواة الكاملة بين الجنسين، لا تزال طويلة، ومعاناة النساء مستمرة بسبب منعهن من كسر الحواجز، ومنها ما يتعلق بتلقي أجور أقل، وفرص أقل في التطوير الوظيفي وتنمية الأعمال التجارية.
سيفيرين بيكارد..امرأة تناضل من أجل كسر الحواجز في الاجور بين الجنسين
Point of view
"من الواضح أنه إذا لم يكن لدي أطفال، أو لو أنني كنت رجلا، لكنت قدمت على وظائف أخرى فيها مسؤوليات مهنية، غير أنني لم أفعل ذلك، بسبب أن فترة دوامي الجزئية سوف تكون موضع تساؤل في كل مرة. "المستشارة القانونية
سيفيرين بيكارد، المستشارة القانونية:
"من الواضح أنه إذا لم يكن لدي أطفال، أو لو أنني كنت رجلا، لكنت قدمت على وظائف أخرى فيها مسؤوليات مهنية، غير أنني لم أفعل ذلك، بسبب أن فترة دوامي الجزئية سوف تكون موضع تساؤل في كل مرة. "
حالة سيفرين بيكارد ليست فريدة، من نوعها، فوفقا لدراسة أجريت في الدانمارك. ومنذ اللحظة التي تنجب فيها امرأة مولودا ..ينخفض الراتب بنسبة عشرين في المئة تقريبا مقارنة براتب الرجل.
هذا وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع مشروع توجيهي يتعلق بإحداث توازن ما بين العمل والحياة يقدم ميزات جديدة مهمة للمراة .من شانها التحسين من مزايا الحقوق في بلغاريا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة؛- خمسة ايام إجازة خاصة بالرعايةالعائلية : من شأنها أن تجعل الحياة أسهل بالنسبة للعاملين الذين يقومون برعاية الأقارب المعالين في بلدان مثل فرنسا ورومانيا ومالطا.-الحق في طلب ترتيبات عمل مرنة: ستعزز في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة بقبرص واستونيا ورومانيا.
وتقول فيرا جوروفا عضو اللجنة الأوروبية المكلفة بالمساواة بين الجنسين:
"نحن لأول مرة نقدم إجازة أبوة، و نعمل من أجل إدراج اقتراح لإجازة الوالديةل 4 أشهر كحد أدنى، وهي غير قابلة للتحويل.
هذا و قالت المفوضية الأوروبية إن الطريق للمساواة الكاملة بين الجنسين، لا تزال طويلة، ومعاناة النساء مستمرة بسبب منعهن من كسر الحواجز، ومنها ما يتعلق بتلقي أجور أقل، وفرص أقل في التطوير الوظيفي وتنمية الأعمال التجارية.