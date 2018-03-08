قام وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بنشر أول تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مما أثار ردود أفعال متباينة من قبل المستخدمين الخليجيين.
وزير خارجية قطر السابق يدخل "عالم تويتر" ويتعرض لهجوم سعودي
حمد بن جاسم آل ثاني يقوم بنشر أول تغريدة بعد أكثر من عامين من إنشائه لحسابه على الموقع.
وزير خارجية قطر السابق يدخل "عالم تويتر" ويتعرض لهجوم سعودي
وعلى الرغم من تدشينه لحسابه على تويتر عام 2015، إلا أن بن جاسم نشر أول أربع تغريدات له قال فيها إنه سينشط على تويتر للإدلاء ببعض الآراء الخاصة بالأوضاع السياسية التي تمر بها قطر ودول الخليج حالياً.
وقال بن جاسم إنه لن يدخل في نقاشات وسجالات مع مستخدمين آخرين على الموقع وذلك لعلمه بوجود جيوش رقمية مُسخَره من قبل حكومات للهجوم على شخصيات ودول بعينها على حسب وصفه.
وتعاني العلاقات القطرية-الخليجية من توتر كبير منذ مقاطعة السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى مصر، لقطر بعد اتهام الأخيرة بدعمها لحركات إرهابية والتدخل في سياسات بعض الدول العربية.
وتباينت ردود أفعال رواد تويتر على تغريدات بن جاسم ما بين مؤيد ومعارض له بحسب الجنسية، فهنئه القطريون بينما ذم فيه مستخدمون سعوديون.
وعمل بن جاسم وزيراً لخارجية قطر بين عامي 1992 و2013 في عهد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني وولده تميم بن حمد آل ثاني.