قال متحدث باسم الشرطة النمساوية إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في هجومين بالسكين في العاصمة فيينا مساء يوم الأربعاء لكن لم يتضح الدافع من وراءهما أو ما إذا كانت هناك صلة بينهما.
أربعة مصابين في هجومين بسكين في فيينا أحدهما أستهدف أسرة
إصابة أربعة بجروح خطيرة في هجومين بالسكين في النمسا
أربعة مصابين في هجومين بسكين في فيينا أحدهما أستهدف أسرة
ووقع الهجوم الأول الساعة 7:45 مساء (1845 بتوقيت جرينتش) في الحي الثاني بفيينا حيث يوجد متنزه براتر الشهير. كما يعيش في المنطقة الكثير من أبناء الجالية اليهودية الصغيرة في المدينة.
وقال المتحدث "هاجم رجل أسرة مكونة من أب وأم وابنتهما البالغة من العمر 17 عاما بسكين. وأصيب الثلاثة بجروح خطيرة وحياتهم في خطر".
وأضاف "وبعد ذلك بنصف ساعة وقع هجوم ثان ... في براترشتيرن وأصيب فيه شخص بجروح خطيرة أيضا وحياته في خطر. ولا نعلم إن كانت هناك أي صلة ولا يزال الدافع غير واضح".
وردا على سؤال عما تعلمه الشرطة عن المهاجم قال "لا شيء على الإطلاق. نعلم أننا نبحث عن رجل".
ولم تشهد فيينا هجمات يشنها إسلاميون متشددون مثلما حدث في باريس وبرلين وبروكسل منذ عام 2015.
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