قضت محكمة ألمانية بالسجن لمدد تتراوح بين أربعة وثمانية أعوام على ثمانية أعضاء بحركة فرايتال اليمينية المتطرفة لقيامهم بالهجوم على مركزين للاجئين في عام 2015.
السجن لثمانية ألمان نفذوا هجمات على مراكز للاجئين
أعضاء حركة فرايتال بشرق ألمانيا ألقوا بمفرقعات على مركزين للاجئين السوريين عام 2015.
السجن لثمانية ألمان نفذوا هجمات على مراكز للاجئين
وأدانت المحكمة سبعة رجال وسيدة بالحركة بعد أن قاموا بتطوير ألعاب نارية ابتاعوها من جمهورية التشيك لاستخدامها في هجومين على مراكز للاجئين بالقرب من مدينة درسدن بشرق ألمانيا مما ادي لإصابة لاجئ سوري بعدة جروح.
وأعرب المدعي الألماني يورن هاوسخيلد عن اقتناعه بأن جرائم الحركة نابعة من أيديولوجية نازية، يمينية، وكارهة للأجانب.
وجاءت هجمات الحركة المتطرفة خلال العام الذي شهد فرار المئات من آلاف اللاجئين من أتون الحرب السورية إلى ألمانيا.
واستقبلت ألمانيا ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري منذ عام 2014، وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأنشطة اليمينية المعادية للاجئين المسلمين بعدة مناطق، كما ساعد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني في الحصول على 12.6% من أصوات الناخبين الألمان خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.