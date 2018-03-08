نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين بمطار القاهرة الدولي قولهم إن 100 مصري وصلوا إلى العاصمة المصرية يوم الخميس قادمين من فرانكفورت بعد ترحيلهم بسبب انتهاكهم لشروط إقامتهم بألمانيا.
ألمانيا ترحل 100 مصري
الإجراء هو الأول من نوعه من قبل السلطات الألمانية تجاه مصريين.
ألمانيا ترحل 100 مصري
وقال مسؤولو المطار إن هذا الإجراء من قبل السلطات الألمانية يعد الأول من نوعه تجاه مصريين، مضيفين أن السلطات الإيطالية قامت مؤخراً بعملية ترحيل مشابهة لمجموعة من المصريين.
إقرأ أيضاً:
الحبس مدى الحياة لمهاجر فلسطيني ارتكب جريمة طعن في ألمانيا
هيومن رايتس ووتش: الجزائر رحّلت المئات من الأفارقة منذ بداية العام
وقامت السلطات المصرية بالتحقيق مع المواطنين العائدين لمعرفة ظروف ترحيلهم والتأكد من إذا ما كانوا مطلوبين على ذمم قضايا بمصر أم لا.
وقالت الوكالة إنه تم إخلاء سبيل 88 شخصاً بينما لا تزال التحقيقات جارية مع 12 آخرين.