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مصر

ألمانيا ترحل 100 مصري

الإجراء هو الأول من نوعه من قبل السلطات الألمانية تجاه مصريين.

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ألمانيا ترحل 100 مصري

مطار فرانكفورت
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نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين بمطار القاهرة الدولي قولهم إن 100 مصري وصلوا إلى العاصمة المصرية يوم الخميس قادمين من فرانكفورت بعد ترحيلهم بسبب انتهاكهم لشروط إقامتهم بألمانيا.

وقال مسؤولو المطار إن هذا الإجراء من قبل السلطات الألمانية يعد الأول من نوعه تجاه مصريين، مضيفين أن السلطات الإيطالية قامت مؤخراً بعملية ترحيل مشابهة لمجموعة من المصريين.

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وقامت السلطات المصرية بالتحقيق مع المواطنين العائدين لمعرفة ظروف ترحيلهم والتأكد من إذا ما كانوا مطلوبين على ذمم قضايا بمصر أم لا.

وقالت الوكالة إنه تم إخلاء سبيل 88 شخصاً بينما لا تزال التحقيقات جارية مع 12 آخرين.

Journalist name • Amro Hassan