عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: مطاعم ماكدونالدز تحتفل بيوم المرأة بطريقة ذكية

عدد من مطاعم ماكدونالدز بولاية كاليفورنيا الأمريكية تتبنى طريقة مبتكرة للاحتفال بيوم المرأة العالمي.

تقرأ الآن:

شاهد: مطاعم ماكدونالدز تحتفل بيوم المرأة بطريقة ذكية

شاهد: مطاعم ماكدونالدز تحتفل بيوم المرأة بطريقة ذكية
حجم النص Aa Aa

قامت عدة مطاعم تابعة لسلسلة وجبات ماكدونالدز في ولاية كالفورنيا الأمريكية بالاحتفال بيوم المرأة العالمي عن طريق قلب شعارها الذي يحمل الحرف الإنجليزي M ليشير إلى حرف W وهو الحرف الأول من كلمة "امرأة" باللغة الإنجليزية.

وقالت إحدى أصحاب مطاعم ماكدونالدز المشاركة بالاحتفال: "الجميع يعرفون الأقواس الذهبية لماكدونالدز، ونحن نظهر أهمية الاحتفال بيوم المرأة عبر قلب تلك الأقواس الشهيرة".

إقرأ أيضاً:

أزمة في سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" بسبب صلصة

ماكدونالدز تحذف التشيزبرغر من قائمة وجبات الأطفال

Journalist name • Amro Hassan