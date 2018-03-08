قامت عدة مطاعم تابعة لسلسلة وجبات ماكدونالدز في ولاية كالفورنيا الأمريكية بالاحتفال بيوم المرأة العالمي عن طريق قلب شعارها الذي يحمل الحرف الإنجليزي M ليشير إلى حرف W وهو الحرف الأول من كلمة "امرأة" باللغة الإنجليزية.
شاهد: مطاعم ماكدونالدز تحتفل بيوم المرأة بطريقة ذكية
عدد من مطاعم ماكدونالدز بولاية كاليفورنيا الأمريكية تتبنى طريقة مبتكرة للاحتفال بيوم المرأة العالمي.
شاهد: مطاعم ماكدونالدز تحتفل بيوم المرأة بطريقة ذكية
وقالت إحدى أصحاب مطاعم ماكدونالدز المشاركة بالاحتفال: "الجميع يعرفون الأقواس الذهبية لماكدونالدز، ونحن نظهر أهمية الاحتفال بيوم المرأة عبر قلب تلك الأقواس الشهيرة".
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