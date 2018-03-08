أوروبا تتوعد ترامب مع اشتعال حرب "الصلب"

قال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون المالية الأوروبي إن أوروبا تريد تجنب حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن رسوما على واردات الصلب والألومنيوم لكنها تجهز ردا وإجراءات مضادة ستكون فورية.
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وأبلغ موسكوفيتشي تلفزيون بي.اف.ام اليوم الخميس "إذا قرر دونالد ترامب الإجراءات هذا المساء فلدينا ترسانة كاملة تحت تصرفنا للرد بها."
وأوضح أن الإجراءات المضادة ستشمل رسوما أوروبية على صادرات الولايات المتحدة من البرتقال والتبغ والبوربون وهي سلع قال إنها تنتج بدرجة كبيرة في الدوائر الانتخابية المؤيدة للحزب الجمهوري المنتمي ترامب إليه. وسيحق لأوروبا أيضا تقديم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية.
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ضرورة الرد
قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس اليوم الخميس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرد إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مقترحة على واردات الصلب والألومنيوم وإنه سيكون على الاتحاد أن يتقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية.
وقالت تسيبريس متحدثة للتلفزيون الألماني "أعتقد أن علينا، كاتحاد أوروبي، أن نرد لأن ملف المنافسة هو مع الاتحاد الأوروبي."
وأضافت "يبدو أن علينا أن نتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية على كل حال."
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس إن على أوروبا أن ترد بحسم على الرسوم الجمركية التي يقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم واصفا إياها بالحواجز التجارية التي ستضر بالمصالح الأمريكية في المدى الطويل.
وأبلغ لو دريان قناة سي-نيوز الإخبارية "أوروبا يجب أن تظهر قوتها. يجب أن ترد بحسم."