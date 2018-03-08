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البطارية نقطة ضعف غالاكسي اس9 الجديد

خاب ظن خبراء بالهاتف الذكي غالاكسي اس9 ويقولون إنه أسوأ من النسخة السابقة له غالاكسي اس8 لجهة عمل بطاريتة التي لا تدوم طويلاً

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البطارية نقطة ضعف غالاكسي اس9 الجديد

Galaxy S9 - Sumsung
© Copyright :
reuters
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خاب ظن خبراء الهواتف الذكية وخاصة أولئك المهتمين بالهاتف الذكي غالاكسي اس9. ويقولون إنه أسوأ من النسخة السابقة له غالاكسي اس8 لجهة عمل بطاريتة التي لا تدوم طويلاً. كما أن مواصفاته لا تنافس مواصفات منافسيه من الهواتف الذكية الأخرى مثل آيفون وبيكسل وال جي في 30.

موقع فون آرينا المتخصص بالهواتف الذكية والمقارنة فيما بينها، نشر نتائج الاختبارات اليومية التي قام خبراؤه بها إن بطارية هذا الهاتف الجديد لسامسونغ يحتاج للشحن يومياً. وأعلن ان معدل المدة الزمنية التي تخدم فيها البطارية هي سبع ساعات و23 ثانية لغالاكسي اس9 و 7 ساعات و8 ثواني للغالاكسي اس9+، بينما تخدم بطارية آيفون 8 واكس فترة أطول بكثير.

هذا إضافة الى ان مدة خدمة بطارية بيكسل2 وبيكسل2 اكس ال تزيد عن ساعة ونصف الساعة عن خدمة بطارية هذا الجيل الجديد من غالاكسي. بينما يمكن لبطارية هاتف هوايوي مات10 بور أن تعمل مدة 12 ساعة دون الحاجة لشحنها.

لكن نقطة الضعف هذه للبطارية تقابلها سرعة شحنها. وفي هذا المجال يتفوق الهاتف الجديدعلى آيفون.

ويتوقع هذا الموقع فون آرينا (والذي يعني ميدان الهاتف) أن تقوم الشركة الكورية الجنوبية بتحديث فعالية بطارية هاتفها الذكي قبل إطلاقه رسمياً في 16 آذار/مارس الجاري.