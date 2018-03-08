البطارية نقطة ضعف غالاكسي اس9 الجديد

خاب ظن خبراء الهواتف الذكية وخاصة أولئك المهتمين بالهاتف الذكي غالاكسي اس9. ويقولون إنه أسوأ من النسخة السابقة له غالاكسي اس8 لجهة عمل بطاريتة التي لا تدوم طويلاً. كما أن مواصفاته لا تنافس مواصفات منافسيه من الهواتف الذكية الأخرى مثل آيفون وبيكسل وال جي في 30.
موقع فون آرينا المتخصص بالهواتف الذكية والمقارنة فيما بينها، نشر نتائج الاختبارات اليومية التي قام خبراؤه بها إن بطارية هذا الهاتف الجديد لسامسونغ يحتاج للشحن يومياً. وأعلن ان معدل المدة الزمنية التي تخدم فيها البطارية هي سبع ساعات و23 ثانية لغالاكسي اس9 و 7 ساعات و8 ثواني للغالاكسي اس9+، بينما تخدم بطارية آيفون 8 واكس فترة أطول بكثير.