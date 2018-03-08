بالصور: النساء حول العالم في يومهن العالمي

رشا الحربي، إمرأة سعودية تلتقط صورة أثناء حدث تاريخي ماراثون المرأة في المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم المرأة العالمي بجدة القديمة.

جدة، المملكة العربية السعودية 08 مارس/أذار 2018 REUTERS / Faisal Al Nasser

"لا أجد الكلمات لأعبر عن حماسي ومدى روعة هذا الحدث بجدة حيث نشأ أسلافنا هنا. نحن نمهد الطريق في هذه المدينة الرائعة التي نعيش فيها ونحن جزء من التغيير الإيجابي للنساء" .

تركيا 8 مارس/ أذار 2018

أحد المشاركين في احتفالات اليوم العالمي للمرأة يقف وراء الحواجز الأمنية بديار بكر في تركيا.

REUTERS / Sertac Kayar

المشاركون الأتراك والأكراد يرقصون خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في ديار بكر.

باكستان 8 مارس/أذار 2018

REUTERS / Akhtar Soomro

إمرأة تحمل لافتة أثناء مشاركتها في مسيرة نسائية في كراتشي

REUTERS / Faisal Mahmood

نساء من أعضاء فرقة الكوماندوز الشرطية في مسيرة في يوم المرأة العالمي ، في مقر الشرطة بإسلام أباد

النساء تمسكن بأطفالهن وخلال مشاركتهن في مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إسلام آباد

الهند 8 مارس/ أذار 2018

REUTERS / Rupak De Chowdhuri

راهبات هندوسية يرفعن شعارات خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في كولكاتا

REUTERS / Jayanta Dey

امرأة تجني محصول الأرز لتجفيفه في مصنع للأرز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، في ضواحي أغارتالا في الهند

الفلبين 8 مارس/أذار 2018

ناشطات في مجال حقوق المرأة تتظاهرن من أجل المزيد من الحقوق في شارع مدينة كيابو بمانيلا في الفلبين بمناسبةاليوم العالمي للمرأة.

المكسيك 8 مارس/أذار 2018

تدريبات للدفاع عن النفس في المسكيك في إطار برنامج للشرطة خلال للاحتفال بيوم المرأة العالمي في سيوداد خواريز، المكسيك

فلسطين 8 مارس/ أذار 2018

امرأة فلسطينية تهرب من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات قبل يوم المرأة العالمي في رام الله.

فلسطينيون يقفون أمام القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات في مظاهرة ضد ترامب في رام الله

تشارك النساء الفلسطينيات في احتجاج ضد قرار ترامب بشأن القدس قبل اليوم العالمي للمرأة ، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة

إفريقيا الوسطى 8 مارس/ أذار 2018

نساء إفريقيات ناشطات في جمعية ببانغي في إفريقيا الوسطى.