المملكة العربية السعودية: 8 مارس/أذار 2018
رشا الحربي، إمرأة سعودية تلتقط صورة أثناء حدث تاريخي ماراثون المرأة في المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم المرأة العالمي بجدة القديمة.
في العديد من المدن والعواصم خرجت النساء حول العالم للإحتفال بيومهن العالمي.
بالصور: النساء حول العالم في يومهن العالمي
رشا الحربي، إمرأة سعودية تلتقط صورة أثناء حدث تاريخي ماراثون المرأة في المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم المرأة العالمي بجدة القديمة.
"لا أجد الكلمات لأعبر عن حماسي ومدى روعة هذا الحدث بجدة حيث نشأ أسلافنا هنا. نحن نمهد الطريق في هذه المدينة الرائعة التي نعيش فيها ونحن جزء من التغيير الإيجابي للنساء" .
أحد المشاركين في احتفالات اليوم العالمي للمرأة يقف وراء الحواجز الأمنية بديار بكر في تركيا.
المشاركون الأتراك والأكراد يرقصون خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في ديار بكر.
إمرأة تحمل لافتة أثناء مشاركتها في مسيرة نسائية في كراتشي
نساء من أعضاء فرقة الكوماندوز الشرطية في مسيرة في يوم المرأة العالمي ، في مقر الشرطة بإسلام أباد
النساء تمسكن بأطفالهن وخلال مشاركتهن في مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إسلام آباد
راهبات هندوسية يرفعن شعارات خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في كولكاتا
امرأة تجني محصول الأرز لتجفيفه في مصنع للأرز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، في ضواحي أغارتالا في الهند
ناشطات في مجال حقوق المرأة تتظاهرن من أجل المزيد من الحقوق في شارع مدينة كيابو بمانيلا في الفلبين بمناسبةاليوم العالمي للمرأة.
تدريبات للدفاع عن النفس في المسكيك في إطار برنامج للشرطة خلال للاحتفال بيوم المرأة العالمي في سيوداد خواريز، المكسيك
امرأة فلسطينية تهرب من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات قبل يوم المرأة العالمي في رام الله.
فلسطينيون يقفون أمام القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات في مظاهرة ضد ترامب في رام الله
تشارك النساء الفلسطينيات في احتجاج ضد قرار ترامب بشأن القدس قبل اليوم العالمي للمرأة ، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة
نساء إفريقيات ناشطات في جمعية ببانغي في إفريقيا الوسطى.