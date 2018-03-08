تنديد بالتحرش الجنسي خلال اليوم العالمي للمرأة
شارك المئات من أعضاء المجتمع المدني في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في تجمع شعبي احتجاجا على الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها النساء يوميا. وحمل المشاركون وسم "أنا أيضا"، في مبادرة دعوا من خلالها إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للاعتداء الجنسي.
وهتف المشاركون بعبارة "لستِ وحدكِ"، كتعبير للتضامن مع النساء اللاتي تتعرضن إلى مختلف أنواع التحرش الجنسي في البلاد. ورداً على تصاعد الغضب الشعبي ضد التحرش الجنسي، أكدت الحكومة في كوريا الجنوبية أنها تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية وعقابية في هذا الصدد.