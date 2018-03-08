58% من الشعب التركي يشعر بالسعادة غالبيتهم من الرجال

- عدد النساء: 40.275.390 امرأة،

- عدد الرجال:40.535.135 رجل،

بعبارة أخرى، نسبة أعداد الرجال تزيد 0.4% عن نسبة أعداد النساء.

- عمر النساء أطول من عمر الرجال، أي أن عمر المرأة قد يصل حتى 80.7 عاماً، في حين يصل عمر الرجال الى 75.3 عاماً.

- كما أظهرت أرقام المعهد الاحصائي التركي الى ان معدل سن الزواج للفتيات هو 24 عاماً، والشبان 27 عاماً.

التعليم العالي وعالم الأعمال

أما عن التعليم والدراسات العالية فتظهر هذه الدراسة الى أن:

نسبة الامية بين أولئك الذين بلغوا 25 عاماً، فقد وصلت الى 1.6% لدى الرجال و8.5% لدى النساء.

- الحائزون على شهادات عالية فهم 18.8% من الرجال بينما نسبة النساء وصلت الى 14.2%.

- وفي مجال العمل، فإن 65.1% من الموظفين هم من الذكور بينما تصل نسبة الاناث منهم الى 28.0%.

- معدل مشاركة الرجال في القوى العاملة وصل الى 72% بينما هي 32.5% لدى النساء.

- أما المجال الوحيد الذي تبلغ فيه نسبة النساء العاملات أزيد من نسبة الرجال، بنسبة ضئيلة جداً، فهو الخدمات.

- هذا وذكرت الدراسة الى ان نسبة النساء في المراكز الإدارية المسؤولة والمتوسطة ارتفعت من 14.4% عام 2012 الى 16.7% عام 2016.

السعادة والحب والرضا

أما نتائج المسح المتعلق بالرضا والسعادة، فقد بيّنت أنه خلال 2017:

- 58% من المواطنين الأتراك يشعرون بالسعادة، وقد توزعت هذه السعادة بنسبة 53.6% من الرجال و62.4% من النساء.

هذه السعادة أسبابها اختلفت بين الرجال والنساء:

- 76.4% من الرجال و64.9% من النساء، العائلة تؤمن لهم السعادة،

- في حين أن 7.7% من الرجال و20.7% من النساء يرون سعادتهم مع أولادهم،

- أما الحب فهو يضفي السعادة على 15.2% من الرجال و17.9% من النساء.

المرة الأولى التي نشرت مثل هذه الاحصائيات السنوية كان ذلك عام 2017، أما الاحصائيات المقبلة فستنشر في مثل هذا الشهر من العام 2019.